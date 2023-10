/FOTO, VIDEO/ Rekordní počet diváků, více než na Českém derby, se sešel v neděli v Chuchle areně při 102. Lokotrans Ceně prezidenta republiky na 3200 metrů. Dostih měl zvláštní náboj, kterým byla účast hlavy státu Petra Pavla. Ten spolu s diváky sledoval vítězství favorita Magic Merlina v sedle s žokejem Martinem Laubem.

Celé pole jezdců přijíždějící do zatáčky u učiliště, vítěz ještě téměř na konci pole. | Foto: Tomáš Bernat

Vítěz to neměl vůbec lehké, do poslední chvíle musel bojovat s Garmonou (ž. Martina Havelková). Nakonec ji porazil o krk.

Vítězství hřebce ze stáje Lokotrans ještě umocňuje čas 3:25,15 minuty, který je nejen rekordem Ceny prezidenta, ale i nejlepším časem na této distanci v Chuchli vůbec.

Magic Merlin dokázal vyhrát třikrát za sebou, a to po St. Legeru a Velké ceně českého turfu i právě zmiňovaný dostih.

„Přes ta vítězství je to stále ještě nevyzrálý kůň, a přesto dokáže vyhrávat. Věřím, že příští rok to bude ještě lepší a stane se špičkovým vytrvalcem," řekl žokej Martin Laube, který v jeho sedle podal výborný výkon.

Jeho slova potvrdil trenér Luboš Urbánek: „Když se vytvořila mezera v poli startujících, trochu jsem se obával, že by to nemusel i přes svůj drtivý závěr můj svěřenec stihnout, ale nakonec se stalo. Věřím, že příští rok ještě vyzraje a může mít i na velké dostihy i ve Francii a Německu. Také bych poděkoval celému týmu, bez něj bychom dnes tady nestáli. Vůbec mne nenapadlo, že by to mohl být tak dobrý čas, spíše mi to přišlo pomalé, a to jsme nechtěli, potřebovali jsme aby Magic Merlin ukázal svoji třídu a k tomu je zapotřebí rychlý dostih."

Prezident Petr Pavel poznamenal: "Koně jsou nádherná zvířata a být tady s vámi a zažít tu atmosféru je pro mne velká čest."

Paní Vítková předávající pohár trenérovi vítězného koně Magic Merlin Luboši Urbánkovi. Zcela vpravo prezident České republiky Petr Pavel.Zdroj: Tomáš Bernat

Nejen Cena prezidenta byla zajímavá, v mnohých dostizích byli diváci svědky dramatických doběhů. Netradiční je Cena běloušů CK Martin Tour, kam mají přístup jen koně bílé barvy. Mezi nimi se prosadil Parigi s žákem Tomášem Romanem, který o hlavu porazil favorita Politicum v sedle s žokejem Jiřím Palíkem.

Dostihy se s Chuchle arenou ještě neloučí, na 4. listopadu je naplánován poslední dostihový den této sezony.