Fantazie! Lvi porazili i podruhé belgický Maaseik a postup mají ve svých rukách

/FOTOGALERIE/ Volejbaloví pražští Lvi mají nakročeno do další fáze Ligy mistrů! Na domácí palubovce včera večera udolali belgické šampiony z Maaseiku 3:1 a v tabulce skupiny E drží druhé postupové místo. A vše mají ve svých rukách. Pokud v posledním zápase porazí doma Galati, postupují. Ale to mohou i v případě prohry, Maaseik by nesměl uspět na palubovce už jistého vítěze skupiny, kterým je italská Civitanova.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Liga mistrů, 5. zápas skupiny E: Lvi Praha - Maaseik 3:1. | Foto: VK Lvi Praha / Ladislav Adámek