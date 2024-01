/FOTO, VIDEO/ Florbalisté Tatranu Střešovice přepisovali historii. Jako první český klub totiž dokázali vyhrát Pohár mistrů. Rozhodli o tom po vítězství 6:4 nad švédským Falunem před vyprodanými tribunami UNYP areny.

Finále Poháru mistrů: Střešovice - Falun (Švédsko). | Video: Deník/Michal Káva

"Postupně mám začne docházet, co jsme dokázali. Teď bezprostředně po zápase se ve mě mísí euforie a částečně i únava. Poslední týden jsem ten zápas měl hodně v hlavě. Jsou za tím roky, během nichž toho kluci hodně odmakali a je to pro nás hodně sladká odměna," neskrýval nadšení střešovický kouč Milan Fridrich.

Jeho svěřenci začali výborně a v sedmé minutě otevřel skóre Havlas. Švédští hráči poté zapnuli na vyšší obrátky, ale naráželi na skvěle chytajícího Jurca. Překonal ho až ve třinácté minutě Ruud a krátce před koncem první části strhnul vedení na stranu Falunu Galante Carlström.

Finále bude opravdu velké, láká Šindelář. Jak kombinuje roli manažera a hráče?

Ve druhé třetině byli aktivnější střešovičtí florbalisté, ale dlouho naráželi na falunskou obranu a také výborně chytajícího Bergkvista. Toho překonal až v jejím závěru Šindelář a do závěrečné dvacetiminutovky se šlo za nerozhodného stavu 2:2.

Hráči Tatranu zlomili zápas na svoji stranu díky třem trefám mezi 51. a 54. minutou, kdy se postupně trefili Sádlo, Beneš a Hanák. Hosté se mohli dostat zpět do zápasu při trestném střílení, ale Nilsena vychytal Jurco. Ten pak kapituloval po dalším gólu Galante Carlströma, pojistku ale na druhé straně přidal Havlas. Hráči Falunu se ještě dokázali prosadit, ovšem Lundmarka přišla až pět vteřin před koncem a jen dala výsledku konečnou podobu - 6:4.

Velký pražský zimní fotbalový kalendář: Kdo, kde a s kým od ledna do března?

"Byla to bitva tak, jak má být. Částečně to i pro mne bylo náročné, ale když jsem viděl kluky, jak do toho vstoupili, byli koncentrovaní a silní na míčku, tak jsem měl jistotu, že jsme do utkání vstoupili velmi dobře připravení. Všichni hráli to, co mají a ukazovali svou sílu. Zvládli jsme konec první i celou druhou třetinu a v té třetí už byli kluci v laufu. Bylo to jen o tom udržet nastavenou hlavu, protože těch vyhrocených momentů bylo hodně," pokračoval v hodnocení Fridrich.

Byl rád, že jeho tým dokázal uspět nad týmem ze Švédska, které je hegemonem světového florbalu. "Pro nás je to ukázka dobrého trendu. Jsem rád, že kluci se vyrovnali soupeřům v rychlosti. Samozřejmě, pokud bychom hráli každý týden s takovými soupeři, tak by nám to pomohlo k tomu, abychom byli ještě lepší. Mám však radost z toho, že začíná být raelitou, že do utkání jdeme s tím, že ho můžeme vyhrát. Víme, že to nebude každý zápas, že by to bylo těžké. Ale dneska se to sešlo a hlavně, kluci do toho šli s vědomím, že můžeme vyhrát a to je důležité," dodal střešovický kouč.

Obrazem: Žižkov opět s prázdnou. Ve Vlašimi podlehl domácím o tři góly

Tatran Střešovice - IBF Falun 6:4 (1:2, 1:0, 4:2)

Branky a nahrávky: 7. Havlas (Kisugite) 39. Šindelář (Vavroušek), 51. Sádlo (Čelakovský), 53. Marek Beneš (Šindelář), 54. T. Hanák (Beneš), 57. Havlas (Marek Beneš) - 13. Ruud (M. Lundmark), 19. Galante Carlström (M. Lundmark), 54. Galante Carlström (M. Lundmark), 60. M. Lundmark (Aldeeb). Rozhodčí: Fässler, Schläpfer (oba Švýc.). Vyloučení: 3:2, navíc T. Hanák - Backby oba 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 1200.