Extraliga stolního tenisu je v plném proudu a po šesti odehraných zápasech se na prvních místech tabulky usadili hlavní favorité soutěže – Havlíčkův Brod, Havířov a pražské El Niňo. Právě celek z hlavního města čeká ve čtvrtek šlágr kola proti Havířovu, který ukáže, jak na tom obě mužstva jsou. „Po Havlíčkově Brodu to bude asi nejtěžší zápas. Havířov hraje skvěle a vyhrával zápasy dokonce i bez své posily Polanského,“ říká před nadcházející bitvou čtyřicetiletý Jiří Vráblík hájící barvy El Niňa.

Stolní tenista Jiří Vráblík | Foto: Česká asociace stolního tenisu

Příští soupeř Pražanů by přitom měl mít pro čtvrteční zápas k dispozici už i zmiňovaného Polanského. Bitva předních týmů tedy ukáže, jak jsou na tom hlavní dva rivalové našlapaného Havlíčkova Brodu.

„Co se týče kádru, nejlepší je Havlíčkův Brod a pak my s Havířovem momentálně bojujeme o druhé místo. Každý ale myslí na titul, i když letos je Brod trochu odskočený. My s Havířovem a dalšími týmy se budeme snažit je potrápit a titul uzmout pro sebe,“ říká k aktuálnímu rozvržení sil zkušený Vráblík.

Právě jeho El Niňo se v loňském superfinále utkalo s Havlíčkovým Brodem, kde padlo těsně 2:3. „Jsou ještě silnější než loni. Přišel tam David Reitšpies a s ním jsou ještě silnější. Náš kádr zůstal stejný a oni posílili. Proto jsou trochu odskočení. Pro nás bude úspěch být znovu ve finále, kdyby se to podařilo, tak jim to nedáme zadarmo,“ hlásí stolní tenista, které má bohaté zkušenosti i ze zahraničí. Proto může ocenit, jak se česká nejvyšší soutěž od jeho návratu v roce 2021 zvedla.

„Extraliga šla ohromně nahoru. Ještě před čtyřmi roky byla liga úplně jinde než teď. Vrátilo se plno bývalých i současných reprezentantů, jako je Pavel Širuček v Havlíčkově Brodě nebo Polanský v Havířově. Liga je momentálně opravdu silná, je tu i dost silných cizinců. Je na co se dívat, je to zajímavé i pro diváky, protože každý tým má slušný kádr,“ chválí. Má přitom s čím srovnávat.

„Hrával jsem za Dekorglass Dzialdowo z polské oblasti Warmia a Mazury, kde jsem strávil osm let. Polská liga se teď navíc otevřela pro ostatní hráče. Můžou tam hrát hráči, kteří hrají více lig. Nejsou tam na celou sezonu, ale jen na pár zápasů, čímž se liga zkvalitnila. Polská liga je pořád lepší než ta naše, řekl bych, že je momentálně tak druhá třetí nejlepší v Evropě. Nebojím se říct, že naše liga se pohybuje kolem čtvrtého pátého místa v Evropě,“ hodnotí Vráblík.

Zdroj: Youtube

Proti bývalému týmu si navíc teoreticky bude moci zahrát i v této sezoně. „Za týden k nám přijede v Evropském poháru tým Roskilde z Dánska a pokud ho porazíme, tak budeme moci narazit na nějaké odpadlíky z Ligy mistrů, což by klidně mohlo být Dzialdowo. Pro mě by to bylo zajímavé a hrozně bych si to přál,“ netají Vráblík, kterého ani po čtyřicátých narozeninách neopouští chuť do stolního tenisu.

„Člověk si musí najít motivaci a chuť. Motivaci jsem si našel a chuť tam pořád je. Nejsem skromný, i když je favorit Brod, tak letos chci vyhrát titul s El Niňem. Loni nám nešťastně utekl,“ říká zkušený hráč, který má pořád velkou chuť měřit se s mladšími soupeři.

„Cítím, že mi trvá déle, než se zahřeju, možná mám horší začátky zápasů oproti mladým. Rozjíždím se pomaleji. Dovolím si ale tvrdit, že pořád na mladé stačím. Na začátku sezony mě trochu trápilo koleno, naštěstí je snad v pořádku. Zase jsem se do toho víc obul, chci shodit pár kilo, abych stačil mladým,“ hlásí velký fanoušek kladenského hokeje.

„Od kluků jsem dostal ke čtyřicetinám permanentku. Když můžu, tak vždycky jdu, byl jsem i na několika výjezdech. Když jsem šel na domácí zápas, tak bohužel ještě nevyhráli ani jednou. Snad se to brzy zlomí. Teď začali hrát lépe doma, tak snad to udrží. Hrozně rád bych se dočkal play-off na Kladně,“ přeje si člen bronzového týmu z evropského šampionátu v roce 2010.