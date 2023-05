/FOTOGALERIE/ Dlouhých 31 let se z mistrovského titulu neradoval tým z Prahy. To se poprvé od roku 1992, kdy triumfoval Olymp, povedlo ve středu večer pražským Lvům. Ti porazili před vyprodanou UNYP arenou ve čtvrtém finále budějovický Jihostroj 3:1 na sety a stejným poměrem vyhráli celou sérii.

Mistrovská radost pražských Lvů. | Foto: Lvi/David Kratochvíl

"Jsem rád, že u tohoto historického momentu můžu být, že budu zapsaný pod tímto pohárem. Byla to velká zodpovědnost, už když jsem přišel. První rok byl vyhlášen útok na titul, loni jsme to nedali, o dva body, esem o pásku. To byla pro mě asi nejhorší chvíle ve volejbale, špatně jsem to nesl. Dneska to všechno maže. Ta liga je vyrovnanější, hraje se od prvního kola play off. Když to přeženu, když jsem hrál v Liberci, tak první kolo jsme zápasy vyhrávali tři nula. Dneska je to úplně jiné, musíme bojovat od začátku. Takže je to víc ubojovanější, jsme víc vyždímaní. Je to můj první titul jako kapitána, strašně moc to pro mě znamená. Jsem hrdý na náš tým, že jsme to zvládli, a že jsem jako kapitán dotáhl tým až na titul," neskrýval naprosté nadšení kapitán Lvů Jakub Janouch.

Zdroj: Youtube

Lvi, kteří na cestě za zlatem postupně vyřadili Kladno, Karlovarsko a České Budějovice, se do svého soupeře od začátku zakousli a v prvních dvou setech je jasně předčili. Za stavu 2:0 se ale hosté dostali zpět do hry, snížili, ale v pořadí čtvrté dějství se hrálo opět podle domácích not. Po závěrečném vítězném míči propukla vyprodaná aréna v ohlušující lví jásot!

Zkoušky z dospělosti. Už jsem chlap, smál se volejbalový mistr Vodička

Jihočeši bojovali o svůj v pořadí už jedenáctý mistrovský titul. I když na sbírání trofejí jsou v Jihostroji zvyklí, finálová prohra je pochopitelně bolela. "Lvi byli důslednější, pak už nějakým způsobem měli navrch. My jsme skvěle začali v domácím prostředí před nejlepšími fanoušky v republice, nicméně tempo druhého zápasu, si myslím, ač to bylo velice vyrovnané, začala diktovat Praha. Já si vážím každé medaile, protože vidíme poslední roky, že extraliga se neuvěřitelně srovnává a ač teď převládají emoce horší a smutek, samozřejmě, člověk je tomu blízko, že může něco zvednout nad hlavu, tak si myslím, že všichni, ne jenom já, postupem času opravdu doceníme to druhé místo," přiznal budějovický kapitán Martin Kryštof.

Odpočívali jsme v posilovně, říká o přípravách na finále Lev Kriško

Lvi Praha - Jihostroj České Budějovice 3:1 (21, 16, -23, 21)

Rozhodčí: Kovář, Grabovský. Hrací čas: 143 min. Diváci: 1500 (vyprodáno). Konečný stav série: 3:1.

Sestavy a body, Lvi: McCarthy, Schouten 16, Pessoa 13, Todua 9, Janouch 3, T. Kriško 12, libero Moník - Vodička, Pljaseckij 2, Kollátor. Trenér: Barrial.

České Budějovice: Sedláček 12, Giraudo 4, Licek 17, Ondrovič 4, Van Schie 10, Stoilovič 6, libero Kryštof/Kovařík - Michálek 3, Piskáček, M. Kriško 8, Šulista, Polák. Trenér: Zach.

Mistrovská radost pražských Lvů.Zdroj: Lvi/David Kratochvíl