Euforické pocity. Lvi postoupili do čtvrtfinále evropského poháru

Aktualizováno





Opatrně hovořil trenér Lvů Tomáš Pomr před osmifinálovým duelem Vyzývacího poháru se Sportingem Lisabon. „Chceme podat maximální výkon. Pokud se nám to podaří, tak se necháme překvapit, na co to bude stačit,“ uvedl. Po klání, jež se uskutečnilo v rámci miniturnaje v ukrajinském Horodoku, křepčil v klubku svých svěřenců. „Naše pocity jsou euforické. Jde o ohromný úspěch, vyřadili jsme finančně silný oddíl se skvělými hráči, tým poskládaný z Brazilců. Jsme šťastní,“ radoval se po senzační výhře 3:1, která pražské volejbalisty katapultovala mezi osmičku nejlepších v prestižní soutěži.

Ilustrační. | Foto: Lvi/David Kratochvíl

Lvi přitom nevstoupili do utkání dobře. První set prohráli 21:25, ani v tom druhém dlouho netahali za delší konec provazu. Jenže se drželi na dostřel a získali jej v nervy drásající koncovce – 26:24. „Věděli jsme, že Sporting neporazíme útokem, v tom jsou strašně silní. Věděli jsme, že musíme ustát jejich bomby ze servisu, být trpěliví a poctivou hrou a obranou čekat na naše šance,“ komentoval Pomr. Pražští Lvi odletěli na Ukrajinu. Cílem je podat maximální výkon Přečíst článek › Za klíčovou označil koncovku třetí sady, kterou Pražané ovládli 25:23. Poté už se Portugalci vezli. Poslední dějství se proměnilo v koncert Lvů – 25:15. „Bylo vidět, že když jsou pod tlakem, tak je můžeme mačkat. Asi nejsou zvyklí prohrávat. Naším výkonem a tvrdostí jsme je zaskočili,“ těšilo trenéra. Nečekaného postupu si náležitě považoval, vždyť si jeho svěřenci vyšlápli na vyzrálé protivníky. „Určitě by patřili minimálně k absolutní špičce české extraligy. Mají fantastické individuality. Brazilský volejbal je založený na kombinační hře a tvrdému útoku. Přehráli jsme je týmově a hlavně obranou. Odtáhli jsme je na kůly, a tam je skvěle zablokovali. Tím jsme vyhráli.“ Cenu pro MVP zápasu si z horodocké haly odnesl smečař Lvů Luke Smith, jenž dosáhl na 27 bodů. „Zaslouží absolutorium, hlavně za to, jak ustál servis soupeře. Tým táhl na bloku, na útoku, ve všech činnostech. Podal naprosto excelentní výkon,“ ocenil Pomr. Australský světoběžník se jen usmíval. „Cenu neřeším. Důležitý je pro mě jedině postup,“ líčil Smith. „Jsem šťastný, porazili jsme jasné favority. Dobře jsme zvolili taktiku a výborně ji dodržovali." Ve večerním zápase přehrál domácí výběr 3:2 Saaremau. Zítra od 18 hodin se tak Lvi utkají o postup do semifinále Vyzývacího poháru právě s Epitsentr-Podoliany. „Je fajn, že se hrálo až po nás. Měli jsme dost času získat potřebné informace. Vybírat jsme si stejně nemohli. Chtěli byste raději suveréna Baltické ligy, nebo ukrajinské?“ položil Pomr řečnickou otázku. Volejbalista Janouch: Lvi mi dali lepší smlouvu, než bych teď dostal v cizině Přečíst článek ›