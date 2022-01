V úterý Pomr na tréninku přivítal dvě zvučné posily – nizozemského univerzála Kay van Dijka a slovenského smečaře Tomáše Kriška. Do základní sestavy v největším městě Moravy vyslal jen druhého jmenovaného a účastníka olympijských her v Aténách posílal občas střídat. „U Tomáše rozhodl jeho kvalitní příjem. Činnost, kvůli které hlavně přišel. Do týmu zapadl velmi rychle. Navíc nám den před utkáním vypadl Luke Smith. Kay potřebuje pár tréninků, aby se sehrál s nahrávači. A Matej (Mihajlović) měl dobrou formu,“ objasnil kouč.

Hodnotit výkon van Dijka nelze, Kriško nezklamal. „Splnil očekávání,“ uvedl Pomr. Více než dvoumetrový slovenský reprezentant viděl své vystoupení následovně: „Ještě nebylo takové, jak si představuji. Zápas jsem ale fyzicky zvládl, což mě překvapilo. Až vypilujeme spolupráci s přihrávači a na útoku, bude to dobré.“ V zápase mile překvapil ještě jeden Lev – mladý smečař Jan Vodička. „Dan Čech neměl dobrý vstup do utkání. Voda přišel, nahradil ho a výborně přijímal. Dva sety hrál dobře, ale nevydrželo mu to, stejně jako většině ostatních,“ mínil trenér.

Tím nastínil podstatné, co se v hale v Kounicově ulici stalo. Brno bylo šťastnější v koncovce prvního setu, který vyhrálo 29:27. Následujícím dvěma sadám vládli Lvi – 16:25, 19:25. Poté domácí zlepšili podání a radovali se po výsledcích 25:21 a 15:9. Především tiebreak si Pražané za rámeček nedají. „V něm je to vždycky těžké. První polovinu jsme se drželi, ale v jednom postavení nám soupeř odskočil,“ litoval Kriško. „Některé balony jsme nedohráli s takovým klidem, jak jsme mohli a prohráli,“ doplnil. „Zápas jsme ztratili na útoku. Všechny ostatní činnosti byly vyrovnané, nebo jsme v nich byli lepší,“ všiml si Pomr.

Na závěr si oba pánové schovali poděkování. Patřilo třem bubeníkům, kteří se vydali za svými miláčky až do Brna a v minisouboji s domácími příznivci zvítězili. „Byli skvělí,“ zaznělo unisono. Snad se budou Lvi moci opřít o podporu publika i v sobotu, kdy na Podvinném mlýně přivítají od 19 hodin Odolenu Vodu. „Musíme být silnější a musíme vyhrát,“ dodal lakonicky Pomr.

Musíme vždy odevzdat sto procent, prozrazuje trenér Lvů novoroční předsevzetí