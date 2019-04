Elita v Letňanech. Praha uvidí hvězdy šermu, prostor dostanou i amatéři

Příznivci kordu či fleretu (a nejen oni) jsou v pozoru. Už v sobotu budou mít na dosah nejzářivější hvězdy šermu. Olympionik a nejlepší český kordista posledních dvaceti let Jiří Beran totiž do centra v Letňanech svolal exhibiční akci All Stars Game Sever proti jihu 2019. Divákům se představí hned čtyři zlatí olympijští medailisté.

„Před dvěma lety pořádal první díl této exhibice italský kamarád Edoardo Munzone a s Pavlem Pitrou jsme si říkali, že by bylo skvělé udělat ji také u nás. Narodila se mi dcerka, takže rok 2018 nepřicházel v úvahu a akce putovala do Finska, ale pro rok 2019 jsem s ní už počítal,“ vysvětluje Beran. Největší osobnosti exhibice

Matteo Tagliariol, olympijský vítěz 2008

David Svoboda, olympijský vítěz 2012

Jean-Michel Lucenay, olympijský vítěz 2016

Ruben Limardo, olympijský vítěz 2012 Návštěvníci se mohou těšit na opravdu zajímavý program. Začne se turnajem dětí a poté přijde jeden ze zlatých hřebů dne. „Každý, kdo si s sebou přinese svoji šermířskou výbavu, může na planši poměřit síly s někým z olympijských vítězů či medailistů ze šampionátů. Spousta lidí si tak může splnit svůj sen,“ líčí. „Pak dojde na turnaj dvanácti šermířů a na závěr je přichystána týmová exhibice Sever proti jihu,“ dodává. Přípravy zabraly desítky nekonečných hodin. A ještě teď vrcholí. „Chci, aby se cítili dobře šermíři i návštěvníci, takže přípravy jsou o to náročnější. Ať už organizačně, tak i fyzicky. Velikou podporu mám v našem klubu, kde všichni pomáhají a přidala se také spousta dobrovolníků. Je radost vše společně připravovat,“ těší Berana. Novodobý rytíř Cibulka propadl šermu, i medaile občas cinkne Přečíst článek › Představí se i pětibojař David Svoboda Právě úspěšný český šermíř měl být jednou z ozdob turnaje. Ovšem nakonec si uvědomil, že společně s organizací nepůjde oboje zvládnout dohromady. „Nechtěl jsem míchat obě věci. Trochu mě to mrzí, ale nepůjde to skloubit,“ vysvětluje. Hlavní cenu fair play získal šermíř Beran. In memoriam byl oceněn trenér Augusta Přečíst článek › Místo dvanácti účastníků jich najednou bylo jedenáct. Otázka, kdo doplní tucet, ale byla rychle zodpovězena. Přidal se člověk, který není čistým šermířem, ovšem i za pomoci kordu se dokázal probojovat ke zlaté olympijské medaili moderní pětibojař David Svoboda. „Byl jasnou volbu. Sice už po konci kariéry nešermuje, ale do exhibice se rád přidá. A pro lidi je to další tahák,“ usmívá se Beran. Mimochodem on sám bude nehrajícím kapitánem týmu Severu, který si bude společně se svým „jižním“ protějškem Constantinosem Aggelisem vybírat parťáky do závěrečné týmové exhibice. Vstupenky na celý den stojí 200 korun. Jak se žije? Tentokrát šermířům USK Praha Přečíst článek ›

Autor: Michal Káva