/FOTOGALERIE/ V dresu Lvů slavili mistrovské tituly v kategorii kadetů i juniorů, společně se radovali z druhého místa v mužské extralize. „Tichá voda břehy mele. Voda je výborný přihrávač a na bloku to taky umí. Komplexní hráč,“ uvede univerzál příbramských volejbalistů Jiří Toman na adresu Jana Vodičky a použije přitom přezdívku, která mu patří od dětství. „Jirkovy přednosti? Napadá mě servis. Podání leváka je vždycky nepříjemné. Určitě i útok. Je šikovný a dokáže si poradit i s těžšími situacemi. Ví jak na to,“ kontruje smečař Pražanů. Semifinálová série play-off mezi Lvy a Kocoury bude zahájena v pátek od 13 hodin v Unyp areně a z dlouholetých parťáků udělá minimálně na tři utkání soupeře.

Zápasy Lvů a Kocourů nepostrádají nikdy náboj. | Foto: VK Lvi Praha

Program semifinále

Lvi Praha-Trox Příbram 29. 3. 13.00 Unyp arena

Trox Příbram-Lvi Praha 1. 4. 17.30 SH Příbram

Lvi Praha-Trox Příbram 5. 4. 19.00 Unyp arena

případně:

Trox Příbram-Lvi Praha 9. 4. 17.30 SH Příbram

Lvi Praha-Trox Příbram 13. 4. 17.00 Unyp arena

Postup Příbrami mezi čtyřku nejlepších je senzace. Snad ještě větší, že přehrála 3:0 na zápasy libereckou Duklu. „Určitě jde o překvapení. Kvalita Liberce je vyšší. Zpětně mě to až tak nepřekvapuje, jelikož z našich vzájemných utkání vím, že je Příbram vážně nepříjemná,“ popisuje Vodička. „Hrajeme v pohodě. Už postupem do čtvrtfinále jsme splnili cíl. Teď si volejbal užíváme. Jsme rádi, že jsme vyřadili Liberec a těšíme se na Lvy,“ usmívá se Toman.

Pražané podle předpokladů smetli Brno 3:0. Na své cestě strávili jen 234 minut (v průměru 78 na zápas) a při celkovém skóre 9:0 nebylo co řešit. „Lvi mají letos neskutečný tým, všechno jim vychází. Moc jsem jim fandil v Lize mistrů. Troufnu si říct, že byli v osmifinále lepší než Las Palmas, ale zlatý set se jim bohužel nepovedl,“ oceňuje Toman.

Jiří Toman (vlevo) a Jan Vodička na tréninku lví mládeže.Zdroj: VK Lvi PrahaÚspěchy však s sebou nesou tlak. Osmifinalisté Ligy mistrů, úřadující čeští šampioni a vítězi základní části extraligy zkrátka musejí mít nejvyšší cíle. „S tím jsme všichni smíření. Loni jsme vyhráli titul, takže je tlak na obhajobu veliký. Samozřejmě si ho můžeme připustit, ale nepochybuji, že to nikdo z nás neudělá a bude hrát s jediným cílem: znovu zvítězit,“ zdůrazňuje Vodička.

Série může vytvořit tlak také na Tomana. Krev, jak známo, není voda a pražský odchovanec je stále kmenovým hráčem Lvů a v Příbrami jen hostuje. „To dokážu odstřihnout,“ říká rozhodně. „Hlavně bych si přál, aby si diváci užili hezký volejbal. Aby byla série plná emocí, zdravě vyhecovaná… Semifinále už si žádá jistou úroveň. Z mojí strany to nebude určitě více vyhrocené, než by bylo proti jinému soupeři,“ míní.

O emoce se jistě postarají fanoušci. Kvalitou oba týmy nesporně disponují. „Lvi mají zkušeného nahrávače, libero… Vlastně na všech postech najdeme neskutečně zkušené hráče a navíc je mají zdvojené i ztrojené. Silní jsou úplně ve všem,“ přiznává Toman. „Kocouři mají dravý tým, který hraje drze. Zdobí je kolektivní projev. U nich doma jsou o to nepříjemnější, že je ženou skvělí fanoušci,“ ocení Vodička.

Příbram je zkrátka volejbalové město, které nyní, bez přehánění, sérií žije. „Je to neskutečné. Atmosféra proti Liberci byla elektrizující. Chtěl bych za to divákům poděkovat a nepochybuji o tom, že nás neopustí ani teď,“ chrlí ze sebe Toman. Pražský fanda je výběrem sportů často přesycený, pokud se ovšem blíží velké mače, dokáže „zabrat“ a Lvy podržet. „Stále si vybavuji Ligu mistrů a loňské play-off. Od semifinále s Vary byl plný dům a fanoušci nás hnali kupředu. Pro každého hráče to byla ohromná vzpruha. Bude opět důležité, aby přišlo hodně lidí a pomohli nám,“ burcuje Vodička.

Volejbalisté uctili jubilanty. Mezi oceněnými byl také člen zlatého týmu z MS

Bilance obou mužstev je letos vyrovnaná – 1:1 na zápasy, 5:5 na sety. Po základní části je ovšem dělilo pět míst a třicet bodů. „Pokud se nám Lvy podaří zatlačit servisem, dokážeme je odbránit. Zároveň, pokud budeme mít dobrý příjem, vidím naději. Porazit je můžeme. Všechno bude o podání a příjmu. Věříme si,“ sděluje Toman. „Je mi jedno, jak bude série dlouhá, hlavně ať je vítězná. Také my si věříme, rozhodne naše zkušenost a náš týmový výkon,“ uzavírá Vodička.