Nejlepší prevencí proti stresu, nemocem a špatné náladě je pravidelný pohyb a aktivní životní styl. To je hlavní vzkaz organizátorů běžeckých závodů z RunCzech. Jedním z nich je také UniCredit Pražská štafeta, která se koná už 27. a 28. června na Výstavišti Praha. Na čtyřech pětikilometrových úsecích v ní mohou kamarádi či kolegové z práce poměřit své síly nebo si jen v pohodové letní atmosféře užít radost ze sportu.

Zapojte se do Pražské štafety na holešovickém Výstavišti. | Foto: RunCzech

„Závodem UniCredit Pražská štafeta se snažíme lidi dostat z kancelářských židlí. Běh je skvělou kompenzací pro sedavá zaměstnání. Chceme, aby se pravidelný pohyb stal součástí života většiny z nás,“ prohlásil prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo. „S RunCzech spolupracujeme už řadu let a moc nás těší, že jsme podruhé titulárním partnerem právě Pražské štafety. Tentokrát postavíme dokonce 35 týmů. Je úžasné vidět, jak běh a hlavně běh pro dobrou věc spojuje,“ řekl na tiskové konferenci v pražském Running Mallu ředitel komunikace UniCredit Bank Petr Plocek.

Prahu čeká jeden z nejzábavnějších běžeckých festivalů. A je o něj obrovský zájem. Po loňském vyprodaném jednodenním závodě by se do dvoudenního 6. ročníku mělo zapojit až sedm tisíc závodníků. Akce startuje prakticky už v pondělí 26. června v Running Mall. V srdci organizátorů RunCzech, kteří v metropoli pořádají také světově proslulé závody 1/2Maraton Praha, Maraton Praha a Grand Prix, si závodníci mohou vyzvednout startovní číslo a balíček. Samotné závody začnou o den později v úterý v 17:00 dm bambini runem, v 18:00 už do Stromovky vyrazí první členové štafet a spolu s nimi se do souboje s tratí pustí také týmy bankéřů (Bank Cup) a pod záštitou ministra zahraničních věcí Jana Lipavského i týmy diplomatů (Diplomatic Cup).

Ve středu se ve stejné časy konají další závody pro děti (od 2 do 7 let na 100, 150 a 200 metrů) a po nich druhý hlavní závod, do kterého se zapojí také zaměstnanci a členové obchodních komor (Chambers Cup) a pod záštitou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který závod odstartuje, i týmy lékařů, zdravotníků, sestřiček a dalších pracovníků ve zdravotnických zařízeních (Medical Cup). „Ministerstvo zdravotnictví považuje za čest, že může být partnerem RunCzechu a této Pražské štafety. Snažíme se dělat pro občany maximum, ale pro své zdraví musí udělat co nejvíc také hlavně každý sám. A běh je k tomu ten nejjednodušší a nejdostupnější způsob. Vyzýváme všechny, kteří mají sedavá zaměstnání, aby běh vyzkoušeli, protože mohou velmi efektivně předcházet řadě kardiovaskulárních onemocnění, obezitě a dalším věcem, které se vážou na vážné zdravotní problémy. Prevence je totiž vždy nejlepší,“ zdůraznil na tiskové konferenci náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník. „V Pražské štafetě máme svůj tým a vyjádřím takovou domněnku. Myslím, že ministr zdravotnictví je určitě rychlejší než ministr zahraničních věcí,“ žertoval náměstek Pláteník.

Že by tedy došlo i na souboj ministrů? „Nevím, jestli k němu dojde, ale proti tomu výroku musím důrazně protestovat,“ smál se Martin Smolek, vrchní ředitel sekce právní a konzulární na ministerstvu zahraničních věcí. „Není úplně vyloučeno, že ministr Jan Lipavský poběží, zatím se ale nepřihlásil. V Diplomatic Cupu budeme mít několik týmů, jeden z nich je postavený naším generálním konzulátem v Chicagu, součástí jiného zase bude velvyslanec České republiky v Bangkoku Pavel Pitel. A naše ministerstvo není jediné, které postaví štafety. Poběží také ambasády Německa, Maďarska, Norsko, Indie a Filipín,“ vyjmenoval Smolek.

Registrace pro úterní závod jsou již vyprodané, ale přihlásit se do UniCredit Pražské štafety je stále možné na středu (více na www.runczech.com). Běžci před závodem dostanou tričko a občerstvení v podobě Birell piknik boxu. V závodě navíc mohou zviditelnit svůj projekt či firmu. A pokud jim zůstanou síly, s medailí na krku je čeká v rámci Music Festivalu večer plný zábavy. Je možné si také objednat plně vybavený stan u cílového koridoru pro 50 návštěvníků, v němž zaručí komfort celému týmu, VIP hostům a fanklubu catering od Hilton Prague.

UniCredit Pražská štafeta má i dobročinný přesah. Je spojena s organizací Světlo pro svět – Light for the World, která se zaměřuje na léčbu slepoty, zlepšování kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých částech světa. „S RunCzech spolupracujeme možná už od roku 2009. Přes Světlo pro svět se od té doby na různé závody tady v Praze přihlásilo tisíce běžců. Nejviditelnějším pilířem naší činnosti je pomoc osobám se zrakovým postižením. Činíme tak v rozvojových zemích, v posledních letech se nejvíce soustředíme na Afriku. Jedním z našich klíčových poslání je eliminace léčitelné slepoty, konkrétně šedého zákalu, což je z pohledu západní medicíny relativně banální onemocnění. Jednoduchý patnáctiminutový zákrok vyjde v přepočtu na 800 Kč, což je právě základní startovné pro Diplomatic Cup, který je součástí Pražské štafety,“ popsal výkonný ředitel charitativní organizace Světlo pro svět Richard Schinko.

