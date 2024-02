Dvě zlaté medaile vybojovali na badmintonovém KAWASAKI mistrovství republiky Jiří Král a Lucie Krpatová. Oba získali první titul v mixu, Král poté triumfoval v singlu a Krpatová v deblu. Vytoužený singlový titul si nenechala uniknout Tallulah Van Coppenolle. V pánském deblu se vítězstvím zaskvěli Tadeáš Brázda s Janem Janoštíkem. Šampionát hostila českobudějovická Sportovní hala.

Mistrovského turnaje se nemohli zúčastnit elitní čeští hráči, kteří loví důležité body v rámci kvalifikace na olympijské hry na zahraničních turnajích. V Thajsku byl například Jan Louda nebo deblový pár Adam Mendrek a Ondřej Král. Tereza Švábíková hrála zase v íránském Jazdu.

Tallulah van Coppenolle.Zdroj: Iva RoháčkováFinále mužského singla mělo stejné složení jako loňský ročník – obhájci titulu Královi se postavil Jan Janoštík. Oba hráči předváděli útočný badminton a utkání šlo do třetího setu, ve kterém nikdo neměl výrazné převahy. Rozhodující moment přišel za stavu 18:17 pro Janoštíka, kdy místo sklepnutí na síti naznačil kraťas a chyboval. Čtyřmi body v řadě pak Král obrátil skóre a po setech 22:24, 21:12, 21:18 obhájil ve více než hodinovém boji singlový titul. „Jsem hrozně rád, že se mi podařilo obhájit. Finále bylo šílené, ještě těžší než v loňském roce. Gratuluji Honzovi ke skvělému výkonu, rozhodovaly opravdu maličkosti,“ tvrdil Král.

Dvojnásobný domácí šampion ještě před tímto zápasem nastoupil do finále mixu s Lucií Krpatovou, kteří hráli proti turnajovým dvojkám Matěji Hubáčkovi a Kristině Kozempelové. Duo extraligového družstva BA Plzeň vyhrálo po setech 21:11, 21:13 a získalo svůj premiérový titul v mixu.

Do finále singlu žen nastoupila Lucie Černá proti Tallulah Van Coppenolle. V předchozích ročnících triumfovala Tereza Švábíková, pro obě hráčky by se jednalo o první domácí prvenství na MČR. To nakonec získala po výhře ve dvou setech Van Coppenolle. „Jsem moc šťastná. Celý turnaj jsem odehrála pro svého bráchu, o kterého jsem přišla, takže pro mě titul znamená opravdu moc. Jsem ráda, že jsem turnaj po tom všem zvládla hlavou,“ sdělila Van Coppenolle emoční okolnosti titulového zisku.

Jiří Král.Zdroj: Karel KotyzaLucie Krpatová šla do deblového duelu se zlatou medailí v tašce z mixu. Společně s Kateřinou Valentovou tahaly za delší konec a vyrovnanou koncovku první sady uzmuly v nastavení. Utkání se dostalo do třetího setu, ve kterém se pardubické patriotky Krpatová s Valentovou dokázaly zkoncentrovat, zmobilizovat zbytky sil, a aktivnějším pojetím přehrály sestry Šilhavé po setech 22:20, 13:21 a 21:15. „Jsem hrozně ráda, že se mi povedlo dotáhnout obě disciplíny do vítězného konce. Tento výsledek je pro mě o to cennější, jelikož má pro mě už nějaký čas škola prioritu. Chtěla bych poděkovat oběma mým spoluhráčům, že to se mnou zvládli a těžkých chvílích mě podrželi,“ řekla dvojnásobná mistryně Krpatová.

Kawasaki Mistrovství České republiky 2024, finálové zápasy

Mix: Jiří KRÁL, Lucie KRPATOVÁ - Matěj HUBÁČEK, Kristina KOZEMPELOVÁ 2:0 (11, 13)

Dvouhra mužů: Jiří KRÁL - Jan JANOŠTÍK 2:1 (-22, 12, 18).

Dvouhra žen: Sharleen Tallulah VAN COPPENOLLE - Lucie ČERNÁ 2:0 (18, 15)

Čtyřhra mužů: Tadeáš BRÁZDA, Jan JANOŠTÍK - Matěj HUBÁČEK, Jaromír JANÁČEK 2:1 (-17, 19, 8)

Čtyřhra žen: Lucie KRPATOVÁ, Kateřina VALENTOVÁ - Klára ŠILHAVÁ, Radka ŠILHAVÁ (20,-13, 21)