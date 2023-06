Dva turnaje Oktagonu ve dvou dnech po sobě na stejném místě. Takový program si pořadatelé československé MMA organizace nachystali pro fanoušky na letošní červenec. Kromě dvou silně obsazených karet půjde ale také o loučení s pražskou Štvanicí, kam se Oktagon pravidelně vracel. „Problémy provázely už letošní Štvanici,” prozradil spolumajitel organizace Ondřej Novotný.

Dva červencové turnaje budou posledními představeními Oktagonu na pražské Štvanici. | Foto: Oktagon MMA

„Chtěli jsme turnaj ohlašovat už v březnu, ale následně jsme museli vše zastavit a se zodpovědnými lidmi znovu sednout k jednacímu stolu,” dodal.

Problémem pro pořadatele jsou přísná pravidla, co se týče hlukového limitu na venkovním stadionu. Už loni si Oktagon pro diváky přichystal koncert v rámci halftime show a na závěr večera i ohňostroj. Vejít se do limitů pod širým nebem uprostřed Prahy a nenarušovat noční klid je ale problematické.

Dalším důvod, proč se Oktagon se Štvanicí rozloučí, je pak finanční. Tenisový stadion na vltavském ostrově pojme jen zhruba osm tisícovek diváků a návratnost investice je pro pořadatele velmi problematická. „Rentabilnost je problém i z důvodu obrovské kvality zápasníků, kteří se turnajů účastní, a jejich finanční náročnosti. Samotné produkční náklady turnaje pak bez výplat bojovníků přesáhly půl milionu eur,“ stojí v tiskové zprávě Oktagonu.

„Když už se máme s tímhle místem, které jsme si vypiplali a přirostlo nám k srdci, loučit, tak ve velkém! A i proto dva dny,” vysvětlil Novotný, proč se bude na Štvanici zápasit jak v pátek 28., tak v sobotu 29. července.

„V pátek nás čeká více zápasů, jeden bude i s překvapením, které se návštěvníci dozví až na místě. Čeká nás, pevně věříme, bombastická a tematická halftime show a samozřejmě největší sportovní událost léta v Praze,“ doplnil Novotný.

V pátek se fanoušci můžou těšit například na titulový zápas v bantamové váze mezi Jonasem Magardem a Felipem Limou nebo na souboj o Patrika Kincla mezi Robertem Bryczekem a Samuelem Krištofičem. Hlavními taháky sobotního programu pak budou titulový duel v pérové váze mezi Matem Sanikidzem a Losenem Keitou nebo další zápas Karlose Vémoly. Vstupenky na sobotní turnaj jsou už vyprodané, na pátek jich zbývá zhruba polovina.

„Kdo na Štvanici nikdy nebyl, nedokáže pochopit, co tam všichni zažívají. Ti, co tam byli jednou, se vždy rádi vrací, protože to kouzlo nočního turnaje v bezprostřední blízkosti oktagonu chtějí zažívat zas a znovu,” ohlíží se Novotný za turnaji na Štvanici.

Právě s tímto ostrovem je Oktagon spjatý od začátku svého působení. Už v červenci 2017 se tu konal třetí galavečer této československé organizace a od té doby se tu bojovalo ještě čtyřikrát. Červencové dva turnaje ale budou pro Oktagon těmi posledními na Štvanici.