Zatímco Tereza křepčila v klubku hlasitě oslavujících spoluhráček, její dvojče Vendula na slávistické lavičce utírala slzičky do dresu.

Porážka o jediný gól hodně bolela, při společném dvojrozhovoru se už ale se sestrou znovu v pohodě špičkovala.

„Byl to hodně speciální zápas. Ale myslím, že na Slavii už vyhrajeme my,“ usmála se Vendula při myšlence na lednovou odvetu.

Olomoucké odchovankyně až do letošní sezony nastupovaly ve stejných týmech, před startem sezony se ale Tereza vrátila z hostování domů na Hanou.

„Všichni ostatní kolem nás to řešili, protože si myslí, že jsme na sobě úplně závislé. Ptali se, jak to zvládnu doma bez sestry? My jsme ale úplně v pohodě,“ hlásila Tereza.

V rámci 5. interligového kola došlo na premiérový střet házenkářek z Bohuňovic.

„Vždycky jsme nesnášely hrát proti sobě, byť třeba tréninkově. Tohle bude ještě horší než kdykoliv jindy,“ předpovídala Tereza.

„Docela jsme se doma hecovaly a před zápasem jsme se hádaly.“

A nervy měly i rodinní příslušníci na tribuně, čehož si všimly i aktérky zápasu:

„Mamka je z toho na prášky. Viděla jsi ji?“

„Rodiče to těžko nesou.“

„Poločas nejspíš fandili jedné, další poločas pak druhé.“

BITVA TVÁŘÍ V TVÁŘ

Úvodní hvizd zápasu. Opora Zory na pravém křídle, hráčka Slavie na levém. Co útok, to osobní souboj obou dvojčat.

Tereza v úvodu držela střelecký prapor Hanaček, Vendula se pod „rodinným“ dohledem do zakončení tolik nedostávala. „Ani mě nenechávala přijmout balon.“

Na zvýšenou ohleduplnost opravdu nedošlo. „Právě naopak. Dokonce jsme si párkrát navzájem řekly: To snad nemyslíš vážně,“ líčila Tereza.

„Bylo to takové tvrdé. Víc než normálně,“ přikývla Vendula.

Nastalo i vzájemné špičkování. „Hodnotily jsme některé sporné situace a trochu jsme se hádaly,“ prozradila.

Dlouhé minuty měla Slavia navrch. V závěru se už schylovalo k remíze, která by byla pro sesterský duel víc než symbolická.

Jenže díky poslední střele Martiny Salčákové zůstaly po výsledku 26:25 body na Hané.

„Přemýšlela jsem nad tím, že by to mohla být remíza. Ale teď mi to vyhovuje víc,“ smála se Tereza, která v zápase nasázela šest gólů.

„Já jsem čekala, že vyhrajeme my. Jejich křídla ale hrála dobře a naše brankářky jejich střely moc nechytaly. Na konci měly asi i trochu štěstí,“ hodnotila Vendula první prohru sezony.

Sesterský souboj Tereza vs. Vendula je tedy 1:0. V tabulce MOL ligy má ale jednobodový náskok Slavia.

„Možná teď uzavřeme sázku, kdo bude lepší na konci sezony,“ říkají na závěr sestry Fryčákovy.