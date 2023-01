Cítíte před duelem ve Zlíně stále chvění? Nervozita už opadla. Ve chvíli, kdy mi trenér řekl, že nastoupím, tak jsem se snažil soustředit jen na svou hru a předvést, co nejlepší výkon.

Vážně se už s nikým z Fatry nehecujete?

Ne, občas se na sebe pod sítí usmějeme, nebo prohodíme pár slov, ale vážně už jde pro mě o docela normální zápas.

Fatra Zlín - Lvi Praha 0:3 (19:25, 17:25, 23:25) a 0:3 (17:25, 18:25, 13:25) Lvi1: Vodička, McCarthy, Schouten, Čech, Tibitanzl, Janouch, libera Moník, Tláskal. Střídali: Kollátor, Pliasetskyi, Krča. Lvi2: Vodička, McCarthy, Kollátor, Čech, Tibitanzl, Janouch, libera Moník, Tláskal. Střídali: Krča, Pliasetskyi, Černý. Trenér: Barrial.

Sobotní výsledek vypadá jednoznačně. Zapotili jste se vůbec?

Každé utkání v extralize je těžké. Bodově to tak možná nevypadá, ale na vítězství jsme se nadřeli. Rozhodující bylo, že se nám dařil servis a byli jsme trpěliví. Čekali jsme na chvíli, kdy odskočíme ve skóre a náskok jsme si poté dokázali udržet.

Hráli jste dvojzápas. Byla příprava něčím specifická?

Rozdíl byl jen v tom, že jsme ve Zlíně spali. Měli pro to více času na rozbor u videa a ráno jsme společně absolvovali strečink.

První krok vám vyšel. Nebáli jste se, že můžete soupeře podcenit?

Občas se to stává. Mluvili jsme o tom a myslím, že jsme se podcenění vyvarovali. Všichni jsme moc rádi, že utkání proběhlo, jak proběhlo.

Odehrál jste obě klání. Věděl jste to dopředu?

Ne, v sobotu jsem se o tom, že budu hrát, dozvěděl během rozcvičky a dneska až v šatně. Utkání nebylo opět snadné. Na regeneraci jsme neměli čas a únava se na nás v úvodu malinko projevila. Brzy jsme se ale dostali do provozní teploty a všechno dobře dopadlo.

Postoupili jste do pohárového čtvrtfinále. Je to pro vás důležité?

Samozřejmě. Každé vítězství potěší a pomůže. Český pohár je u nás druhá nejprestižnější soutěž a všichni ji chtějí vyhrát.

Čtvrtfinálový los vám nicméně přidělil silné Karlovarsko. Co na něj říkáte?

V osudí byly lehčí týmy, ale s losem nic nenaděláme. Máme Vary, těšíme se a chceme se poprat o další postup.

Jaký bude váš nejbližší program?

V pondělí máme volno. Těším se na to, jak si zajdu do sauny. Od úterý se začneme připravovat na Kladno.

To do Unyp areny zavítá v sobotu. Co od duelu čekáte?

Těžší práci než ve Zlíně. Kladno je páté, má široký kádr a na hřišti se tak mohou sejít různé sestavy. Na přípravu ale máme ale dost času a rozhodně nechceme přerušit naši vítěznou šňůru.