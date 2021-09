V sobotu to začne. Po letní pauze se rozeběhne házenkářská extraliga a Dukla přivítá v ruzyňské hale soupeře ze Zubří. Bronzový týmz loňské sezony se přes léto proměnil. Novým koučem se stal Michal Tonar, který vystřídal Daniela Čurdu. Ten se posunul na staronový post sportovního ředitele.

Trenéra Michala Tonara čeká v sobotu s Duklouextraligová premiéra. | Foto: Ladislav Adámek

Pohyb nastal i v kádru. Do zahraničí zamířili opory Matěj Klíma a Jonáš Patzel, domů do Estonska se vrátil Martin Grištšuk, skončil Branislav Cigáň a do Karviné zamířil Denis Harabiš.