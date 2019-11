Tohle je typický souboj o čtyři body. Házenkáři Dukly dnes odpoledne přivítají Kopřivnici. Pokud uspějí, upevní si v extraligové tabulce čtvrtou pozici a zaútočí i na ty medailové. Když prohrají, budou se svým soupeřům dívat na záda.

PATRIK FULNEK přispěl k výhře nad pražskou Duklou, ve které působil jednu sezonu, sedmi góly. | Foto: Deník/Dalibor Tobola

Pražané půjdou do důležitého klání v pohodě. „Mám pocit, že tu panuje spokojenost,“ uvedl kapitán Dukly Tomáš Petržala. Nebyl by to ale on, kdyby nedoplnil: „Já osobně bych chtěl o dva body více. Pak bych označil vstup do sezony za vynikající.“