„Kromě pár modřin nevím, o žádné jiné újmě na zdraví, a tak do pohárové Evropy půjdeme nejen s plným odhodláním postoupit do dalšího kola, ale i s cílem zlepšovat v každém zápase svůj výkon,“ dodal.

Moc informací o soupeři 1. kola Evropského poháru A.E.S.H. Pylea nemá. „Viděli jsme nějaká videa, ale jsou ještě z konce minulé sezony, takže je pravděpodobné, že sestava může být poněkud překopaná. Česká liga by však měla být oproti řecké kvalitnější. Snad to potvrdíme,“ přál si Tonar.

„Zápas se Zubřím byl vyrovnaný, ale v konci nás opustilo štěstí. V Karviné jsme selhali v přístupu. Byli jsme bojácní, což na výsledku pochopitelně projevilo. Rozdíl jedenácti branek byl příliš vysoký. Třetí zápas byl z tohoto pohledu o poznání lepší, i když jsme většinu zápasu prohrávali, výsledek jsme v závěru dokázali otočit. Ovšem stále máme co zlepšovat,“ přiznal kouč.

„Přes léto jsme poskládali nové mužstvo, hlavně odchod tří spojek je citelné a není snadné je nahradit. Bude to ještě nějaký čas trvat, ale věřím, že jsme na dobré cestě,“ poznamenal trenér Dukly Michal Tonar.

Dukla má určitou výhodu i v tom, že na rozdíl od týmu ze Soluně, má za sebou už tři extraligové zápasy, kdežto řecká nejvyšší soutěž ještě nezačala. Pražané však neměli vstup do sezony nijak přesvědčivý.

Přichází čas mezinárodní konfrontace. Házenkáři Dukly Praha vstupují do pohárové Evropy domácím dvojzápasem s řeckým celkem A.E.S.H. Pylea. Hrát se bude v pražské hale Slavie v Edenu v sobotu od 19.30, odveta se uskuteční na stejném místě a ve stejný čas o den později. O místě prvního kola se oba kluby domluvily.

