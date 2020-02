Hlas sportovců pomohl. Šéf Dukly zůstává ve funkci

Bylo kolem toho velké haló. Zabralo. Dopisy sportovců z Dukly adresované Ministerstvu obrany ČR oddálily konec Jaroslava Priščáka ve funkci ředitele před OH v Tokiu. Ten měl k 29. 2. odejít do důchodu. Dopisy ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi odeslali například olympijští vítězové Barbora Špotáková, David Svoboda nebo Jaroslav Kulhavý. A během několika dní se věci daly do pohybu.

Česká oštěpařka Barbora Špotáková | Foto: ČTK/AP/Matt Dunham

Ve vyjádření Tiskové služby MO pro Deník se píše: „Dukla je dlouhodobě velmi úspěšná a chceme, aby to tak bylo i nadále. Plukovník Priščák dosáhl důchodového věku a podle zákona o vojácích z povolání již nemůže jako voják pokračovat.“ Dopisy ministrovi a Špotáková v šoku. Dukláci hájí velitele, ten má skončit Přečíst článek › Změna postoje je vyjádřena v následujících řádcích. „Protože chceme, aby sportovci v klidu dokončili přípravu na olympijské hry a tam podali co nejlepší výkony, tabulku ředitele Dukly zcivilníme. Až do olympiády bude v čele nadále pan Priščák. Poté na místo ředitele Dukly vypíšeme výběrové řízení,“ stojí ve stanovisku resortu obrany.

Autor: Milan Novotný