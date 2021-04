Dukla držela v sobotu krok zhruba dvacet minut. Po přestávce se zvedla a snížila na rozdíl jediné branky. Ovšem poslední dvě třetiny druhého poločasu dominovali domácí.

Díky skvělému gólmanovi Dukly Petržalovi Plzeň v úvodu třikrát prohrávala o dvě branky (1:3, 2:4 a 3:5). Pak v rozmezí pěti a půl minut dala pět gólů, ale hosté pouze jeden.

V poslední desetiminutovce prvního dějství si domácí vypracovali až šestigólový náskok. Pak Dukla zabrala a ve 37. minutě snižoval explzeňský Blecha na 16:17, jenže pak už zápas už opanovala Plzeň.

O pět minut později dostal červenou kartu duklák Klíma a po šestadvacátém gólu vystřídal naštvaného Petržalu Janda. „Sportovně musíme přiznat, že Plzeň si za vítězstvím šla a pro zisk prvního semifinálového bodu udělala víc než my,“ hodnotil porážku Tomáš Petržala.

Kapitán Dukly ale na výkonu svých spoluhráčů viděl i pozitiva. „V začátcích poločasů jsme byli lepším týmem a od toho se budeme chtít v odvetě odrazit. Víme, že jsme v měření s Plzní schopní být v určitých fázích lepší,“ líčil čtyřiatřicetiletý matador.

„Budeme se snažit ty fáze prodlužovat, abychom tempo zápasu diktovali my. To se nám v sobotu nepovedlo, ale něco pozitivního nám to pro sérii ukázalo,“ pokračoval.

V odvetě musíme srovnat stav

Semifinálová série pokračuje druhým zápasem ve středu 21. dubna od 17.00 v ruzyňské hale.

„Pro nás nemůže existovat nic jiného než srovnat stav a držet s Plzní krok. Musíme využít domácího prostředí, i když to samozřejmě bez diváků úplně nezafunguje jako dřív. Je to ale naše domácí palubovka, a tam jsme v lednu Plzeň v základní části porazili. Věřím, že by se nám to mělo podařit i tentokrát,“ uzavřel zkušený gólman.

V druhé sérii vyhrály Lovosice v Karviné.