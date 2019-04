Těžko se ale hraje, pokud během střetnutí vyrobíte 14 technických chyb! „A hlavně nevynucených,“ rozčiluje se Čurda. Dukla přitom nezačala zle. Jenže zmatkovala a z přijatelného stavu 4:4 bylo rázem 6:14. „Kluci podcenili základní situace. Přemýšleli, co budou hrát a bez jakéhokoli tlaku třeba nezpracovali míč,“ vysvětluje kouč. „Nebo ho hodili do autu a domácí skórovali z brejků.“

Nutno přiznat, že se Pražané ani za nepříznivého stavu nevzdali. Druhou půli ovládli 20:17 a maličko tak vylepšili svou reputaci. „Dotahovali jsme, což nás stálo strašně sil. Je to škoda, podobné výpadky se v semifinále draze platí.“

Co tedy změnit ve středu v Edenu? Asi bude dobré zůstat u (zataženého) systému 0-6, který na rozdíl od 1-5 fungoval. A je třeba konečně se vyrovnat s odvážnou hrou Karviné bez brankáře. „Baník má rozdílového házenkáře Michala Brůnu, který útok při hře sedmi proti šesti devětkrát z deseti pokusů správně vyřeší,“ vypíchne Čurda kvality ostříleného matadora. „Rychle přečte vaši obranu, a na základě jejího pohybu reaguje.“

Jenže: do boje půjde Dukla stále bez dvou opor Víta Reichla a Branislava Cigáně. Už je ale k dispozici špílmachr Jakub Sviták. „V Karviné byl jedním z našich nejlepších hráčů,“ oceňuje trenér. Chvíli hovoří o nutnosti minimalizovat chyby, poté volá po větší kreativitě v útoku. Jednu věc však zdůrazní. „Hraje se o hodně. Finále nás láká. Potřebujeme vytvořit stejné prostředí jako má Karviná. V Edenu musejí naši soupeři cítit pořádný tlak. A to bez fanoušků nepůjde,“ láká do ochozů všechny pražské příznivce házené.

HC Dukla Praha – HC Baník Karviná

Druhé semifinále házenkářské extraligy. Stav série 0:1. Kdy? Ve středu 24. dubna od 19 hodin. Kde? V hale Slavia Eden (Vladivostocká 1460/10, Praha 10). Další zápasy: 28. dubna 10.30 Karviná. Případně: 1. května 19.00 Praha, 5. května 10.30 Karviná.