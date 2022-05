Třetí měření se uskuteční tuto sobotu 21. května v zuberské hale.

Jenom na záskok

„Na palubovku se dostanu jen na pár herních úseků. Třeba když si potřeboval Dan Křístek na spojce odfrknout, tak jsem tam na chvíli zaskočil. Víc toho nedám. V obou kolenou mám zánět,“ pokyvoval hlavou třicetiletý házenkář.

I dál však bude chtít manšaftu pomáhat, takže navzdory potížím odjede i na třetí duel do Zubří. „Budu u toho, co to půjde. Teprve po konci sezony přijde čas na odpočinek a nějakou léčbu,“ pokračoval bojovně naladěný David Šůstek.

Petržala: V odvětě se musíme semknout a získat sebedůvěru

Pražský zápas měla Dukla prakticky celou dobu ve svých rukou. „Bylo to tím, že jsme na rozdíl od prvního střetnutí dokázali diktovat tempo hry bez většího přerušení,“ vysvětlil. „Měli jsme fantastický úvod. Vedli jsme myslím 10:2, v poločase to bylo o pět branek v náš prospěch. Zubří pak ještě malinko snížilo, ale když jsme se zkoncentrovali, nebylo o naší výhře pochyb,“ popsal průběh zápasu urostlý hráč.

O bronz se poperou

„Dařilo se nám hlavně v obraně, Tomáš Petržala v brance čaroval a v útoku jsme konečně začali proměňovat vyložené šance. To byl největší rozdíl od úvodního utkání,“ pochvaloval si. Může psychicky posílená Dukla uspět i ve vyprodané zuberské aréně? „Podporu fanoušků mají fantastickou, ale my jsme na bouřlivou atmosféru halách, kam zajíždíme, zvyklí. Osobně to příliš nevnímám a myslím, že jsme tam klidně schopní vyhrát,“ prohlásil.

„Když zopakujeme to, co jsme předvedli doma, bude to super. Máme motivaci zakončit sezonu s medailí na krku. Zabojujeme a popereme se o bronz. Ze čtvrtého místa se nebude nikdo radovat,“ poznamenal David Šůstek.