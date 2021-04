I když se Jičín snažil Pražanům hladký průběh série zkomplikovat, venkovní triumf si pohlídali. O výhru 35:29 se se střelecky nevětší měrou zasloužili David Šůstek a Matěj Klíma se sedmi vstřelenými brankami a Denis Harabiš se šesti góly.

„Jsem rád, že jsme sérii vyhráli 3:0, ale nemyslím si, že by výsledky odpovídaly průběhu jednotlivých utkání. Pokud se na to zpětně podívám, tak jak v prvním, druhém nebo třetím zápase to byl tuhý boj,“ pochválil soupeře trenér Dukly Daniel Čurda.

„Jičín se nikdy nevzdává, to víme a vlastně sobotní zápas měl podobný průběh jako podzimní utkání, kdy jsme vedli o sedm branek, ale nakonec to skončilo remízou. Jsem moc rád, že jsme poslední utkání v Jičíně zvládli,“ pokračoval kouč.

A nezapomněl vyzdvihnout své svěřence. „Brankář Tomáš Petržala měl neskutečné zákroky. V závěru jsme dávali velmi důležité gólya drželi jsme si distanc tři, čtyři branky. Za mě je stav 3:0 zasloužený, ale bylo to vybojované a rozhodně nám Jičín nedal nic zadarmo,“ oddechl si Dan Čurda.