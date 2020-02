Sportovci Dukly léta sbírají kupy medailí včetně olympijských. Z poslední doby stačí vzpomenout na oštěpařku Barboru Špotákovou, pětibojaře Davida Svobodu, bikera Jaroslava Kulhavého, veslaře Ondřeje Synka, kajakáře Josefa Dostála, snowboardistku Evu Samkovou či slavnou „obojživelníci“ Ester Ledeckou.

Ředitel ASC Dukla Jaroslav Priščák | Foto: ASC Dukla

Tyto, a mnohé další úspěchy se povedly i díky přispění ředitele ASC Dukla Jaroslava Priščáka. Od roku 2001, co Dukle šéfuje, přivezli dukláci z OH 33 medailí z celkových 66 získaných českými olympioniky. Ředitel - v tuto chvíli plukovník - by však měl koncem února ve funkci skončit. Vyprší mu smlouva s armádou.