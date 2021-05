„Lepší jsme tentokrát nebyli,“ konstatoval den po rozhodujícím utkání trenér Pražanů Daniel Čurda. „Člověk se na to musí podívat střízlivě. Udělali jsme patnáct technických chyb a s tím se do finále postoupit nedá. Těžko se hledá příčina chyb, protože se neobjevily jen u méně zkušených hráčů. Možná na hráče dolehla tíha okamžiku.“

Na druhou stranu se Dukla prezentovala výbornou střeleckou statistikou. „Měli jsme sedmdesátiprocentní úspěšnost. To je nadstandardní číslo. Ovšem rozdíl deseti technických chyb se tím nedal zlikvidovat. V takovém zápase to bylo smrtící a jsem přesvědčený, že jsme nepostoupili právě kvůli tomu, protože jinak jsme nepředvedli vůbec špatný výkon,“ zmínil kouč.

To bylo znát hlavně na začátku, kdy Dukla vedla 4:0. „Tomáš Petržala na prvních pět minut zamknul branku, chytil jasné šance. Plzeň byla pod tlakem, ale bylo otázkou času, kdy se domácí vrátí do zápasu. Škoda, že jsme vedení neudrželi o něco delší dobu,“ litoval.

Nyní má tým z Ruzyně před sebou sérii o bronz. Co se dá očekávat od střetnutí, v němž se utkají dva z vyřazení zklamané týmy? „Placka je placka, bramboračka je hrůza. Nejhorší, co se může stát. To ví každý sportovec,“ nastínil trenér.

Chmury stranou

Dan Čurda je sám zvědavý, jak se mužstvu podaří zvednout hlavy a namotivovat se. „Lovosice do toho půjdou zostra, protože o medaili několik let nehrály. Série bude těžká, ale my musíme hodit chmury stranou,“ pokračoval a přidal svůj názor.

„Osobně jsem proti sérii o třetí místo. Šel bych v tom po vzoru hokeje a bronz udělil lépe postavenému týmu v základní části. Ono se mi to teď hezky mluví, protože jsme skončili výš než Lovosice, ale obecně se motivace vyřazených semifinalistů hledá těžko. Finále by chtěl hrát každý,“ přemítal.

Medaili se ale bude snažit urvat i proto, že nadcházející střetnutí jsou jeho na poslední na duklácké lavičce. „Už mohu říct, že z loučení bez finále jsem zklamaný. Bronz je pro mě málo. Mužstvo vedu tři roky a ještě jednou jsem si chtěl zahrát o titul. Tým by si finále za skvělou práci zasloužil.“