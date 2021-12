Dukla nejdřív vyhrála o gól v Norsku, soupeř ji to samé oplatil v neděli večer v Edenu. „V obou zápasech jsme předvedli velmi dobrý výkon, ale v Praze jsme ho nedokázali udržet po celých šedesát minut,“ ohlédl za dramatickou podívanou sportovní ředitel Dukly Daniel Čurda.

Uprostřed druhé půle vedl český tým o čtyři branky, ale pak si vybral slabší chvilku, kdy sedmkrát inkasoval a gólově vyšel naprázdno.

Dukla po statečném výkonu v Evropském poháru skončila.Zdroj: Hana Vrbková„Byly tam tyče, výborné zákroky norského gólmana a my nebyli schopni ubránit jejich kanonýra,“ zalitoval s osmi góly nejlepší střelec Dukly David Šůstek.

Čurda považuje vedle neudržení plnohodnotného výkonu po celý zápas za další důvody vyřazení větší hráčskou kvalitu soupeře a ubrání na rychlosti ve chvílích, kdy vedli o čtyři góly.

„Prakticky se zalekneme, že můžeme vyhrát. Místo, abychom pokračovali v tempu, zatáhneme se. V podstatě jsme čekali, jak to dopadne. Částečně zapracovala smůla, neboť jsme podle technického zápisu pětkrát nastřelili tyč,“ pokračoval Čurda.

Tak trochu pokažené narozeniny

Šůstek zklamání z vyřazení ještě dlouho vstřebával a moc mu nepomohly ani pondělní třicetiny. „Hrozně mě mrzí prohra s tak silným týmem na sedmičky. Možná by mě míň vadilo, kdyby nás roznesli o deset branek,“ kroutil hlavou na spojce hrající zkušený házenkář.

Při rozstřelu musí střelec zachovat pevné nervy. David Šůstek byl jedním ze dvou úspěšných exekutorů Dukly.

„Ono se říká, že sedmička se dá jen špatně hodit, a brankář nemá, co ztratit. Jde ale i o to, kdo zachová chladnější hlavu. Někdy hraje roli i štěstí. Norové ani jednou nezaváhali, a my hned na začátku sedmičkové série trefili tyč,“ přemítal.

Jemu osobně zápas střelecky vyšel. „Nějaké góly jsem dal ze sedmiček. Utkání se mi líbilo a bavilo mě. Vždy jsem rád, když mohu hrát proti někomu jinému než s týmy z české ligy. Všichni se spolu známe, a to není moc zajímavé,“ prohlásil.

Těžká šichta. Dukla má v Norsku dvojí motivaci

„Před zápasem jsme věřili v pěkný výsledek, který by mohl přinést postup. Ten nakonec nebyl daleko. Dalo nám to aspoň hodně zkušeností. Ty v naší lize nezískáme a mladí kluci na tom mohou začít stavět a dál se zlepšovat,“ poznamenal.

Na neúspěšném rozuzlení našel pozitivum i Dan Čurda. „Kvůli takovým zápasům hrajeme evropské poháry. Jen potřebujeme přetáhnout výkony jako proti Drammenu do české extraligy. Pokud bychom takhle bojovali doma, nebudeme na osmém místě v tabulce,“ konstatoval.

„Ale co, otřepeme se a na pohárové výkony musíme navázat v lize,“ dodal Šůstek.