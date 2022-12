Pro Ducára už to byl pátý titulový zápas v kalendářním roce, který si navíc musel domluvit i doma s manželkou, protože během těžké přípravy nezbývalo už moc času na domácí povinnosti. “Manželka už mi to odpustila, protože je skvělá a odpustí mi všechno,” usmíval se šťastný boxer, který těsně před Vánoci oslavil třiatřicáté narozeniny.

Ducár navíc před zápase cítil tlak i vzhledem k tomu, že jej trápila zraněná ruka. “Myslím, že jsem v ní měl zánět, protože jsem ji nemohl pořádně natáhnout a ani sevřít v pěst. Naštěstí mě lidé z mého týmu dali dohromady,” pokračuje znojemský rodák, který letos u nás postupně porazil Marka Procházku, Václava Pejsara a naposledy zmíněného Řezníčka.

Duel ve vyprodané Lucerně, kterou před vrcholem večera bavili také i David Dvořáček, Pavel Polakovič nebo Vladimír Lengál, byl z počátku poměrně opatrný. “Možná jsem nechtěl tolik riskovat, a nejspíše to šlo i trochu vidět. Takže jsem šel na jistotu,” vysvětluje Ducár.

“Ke konci jsem se snažil vyhrát před limitem, ale díky otevřenému bodování jsem věděl, že jsem vyhrával všechna kola. Když víte, že vyhráváte, tak nechcete přijít zbytečnou chybou o vítězství,” pokračuje současná česká jednička s tím, že zápas bodovali sudí z WBC.

Sám Ducár totiž přiznal, že sám vyhrál pár zápasů, ve kterých nebyl většinu času lepší s tím, že dokázal soupeře srazit v závěrečných kolech. “Prostě jsem nechtěl, abych neinkasoval nějaký náhodný úder, protože jsem měl pocit, že jsem během duelu neinkasoval. Boxoval jsem na jistotu, protože v sázce bylo hodně!”

V hledišti Ducára vedle rodiny a blízkých přátel podporovala také mladá multitalentovaná sportovkyně Viktorie Jílková, která Česko reprezentuje v boxu, thajském boxu a hokeji.

“Byla super atmosféra a dobrý zápas v tempu od začátku až do konce. Myslím si, že to měl Vasil pod kontrolou a vyhrál s přehledem. Moc mu gratuluju!” vyprávěla teprve patnáctiletá Jílková.

Ducára přišla podpořit také nedávno pátá z mistrovství světa v plavání Barbora Seemanová. “Zápas se mi fakt líbil. Obdivuju ho, že vydržel deset kol v takovém tempu a šel neustále dopředu. Od začátku do konce byl lepší, takže jsem byla klidná a moc mu obhajobu přeju,” řekla Seemanová.

A jak si užil zápas a vše okolo samotný obhájce titulu? “Bylo to skvělé, chci poděkovat všem, kteří přišli. Byla to ta nejlepší možná tečka za tímto rokem. Teď si chci odpočinout a už se těším, až s rodinou vyrazíme na hory. Teď si to všechno užiju,” pokračuje Ducár.

“A zápasnické plány? To teď nechci řešit, ale nejspíš bych to viděl na zahraničí. Každopádně nechci vůbec předjímat. Teď jsem rád, že jsem znovu získal tenhle titul dom a ještě pod prestižní organizací WBC,” dodává český boxer.

