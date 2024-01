Ovšem v lednu se stal dakarskou kometou. A to díky slušným výsledkům i nadějným výkonům. Drdaj při své dakarské premiéře v etapách vybojoval umístění v nejlepší dvacítce, jeden den zase překonal duny bez brzd. Navzdory konečnému 94. místu ukázal, že má velký potenciál.

„Před startem jsem říkal, že chci v Saúdské Arábii sbírat hlavně zkušenosti. Překvapilo mě, že jsem usiloval o tak vysoké příčky. Rozhodně bych se chtěl na Rallye Dakar vrátit,“ hlásil Pražák, který už shání partnery a finance na příští ročník.

Letos ukázal rychlost, ale i emoce. Když mu na začátku páté etapy praskla zadní nádrž a musel odstoupit z hlavní soutěže, v cíli byl při televizním rozhovoru tak rozrušený, že neudržel slzy. A to to video má velký počet shlédnutí.

„Když jsem zjistil, že budu končit, brečel jsem v dunách dvě hodiny. Hodně mě to mrzelo, hlavně kvůli rodině a sponzorům. A mrzí mě to dodnes,“ ohlédl se motocyklový bojovník, který v sedmé etapě opět nastoupil s velkou časovou penalizací a bez šance na větší úspěch.

Zároveň přišel o dvoudenní šestou etapu, ale i tak dál předváděl solidní výsledky. Ještě v páté etapě byl průběžně na skvělém třicátém místě. V posledních dvou dnech dojel do cíle jako sedmnáctý, předtím se pohyboval kolem 20. místa. Přitom po první etapě si vůbec nebyl jistý, jestli pouštní soutěž dokončí.

„Po dojezdu úvodní etapy jsem byl úplně hotový. Říkal jsem si, že polud to tak půjde dál, nemám šanci. Naštěstí to organizátor udělal mazaně, abychom se zalekli. Pak už to bylo lehčí, cítil jsem se lépe a hodně mě to bavilo,“ líčil nadšeně Drdaj, který v minulém roce získal domácí titul v královské motokrosové třídě MX1.

Dakar je extrémně nebezpečná soutěž

„Tušil jsem, že Dakar bude fyzicky náročný, ale hrozně velkou roli tam hraje také psychika. Postupem času jsem se lepšil, učil se a užíval si to,“ prozradil a uvedl, co se mu honilo hlavou při etapových přejezdech. „Člověk jede sám a hodně přemýšlí. Nedělalo mi to problém. Říkal jsem si, co jsem udělal špatně, co bylo dobré a na co si dát příště pozor.“

Dakar Drdaje nadchnul a bavil. Dal mu motivaci do příštích let, ale má to jeden obrovský háček. „Je to extrémně nebezpečná soutěž. Chyba může přijít na každém metru. Závodíme ve volném terénu a opravdu stačí se, aby se jezdec na vteřinku koukl na navigaci a může ho trefit kámen,“ říkal závodník.

Na trati nebo v bivaku viděl řadu zraněných jezdců. „Stále si myslím, že jsem neriskoval tolik, vlastně jsem jel tak, abych se dostal do cíle zdravý,“ dodal Drdaj.

