Prague Lions zvítězili ve finálovém zápase Paddock ligy amerického fotbalu. V prestižním Czech Bowl porazili Ostravu Steelers 29:23. Po vyrovnaném vývoji otočili hráči z pražského týmu dvě minuty před koncem nepříznivý stav utkání a dvěma povedenými akcemi rozhodli finále. Lions tak vybojovali pátý domácí titul. Nejužitečnější hráčem byl vyhlášen Lukáš Růžek, který zachytil důležitou nahrávku soupeře a sám dal rozhodující touchdown.

Radost. Hráči Prague Lions slaví zisk mistrovského titulu. | Foto: Martin Tajč

Do utkání vstoupili lépe Lions, když proměnili první útok. Touchdown zaznamenal David Hlaváček. Domácí Steelers ale reagovali touchdownem Douglase Webstera, a to před koncem první čtvrtiny. Stav byl tak vyrovnaný 7:7. Také ve druhé čtvrtině se scénář opakoval – pražský tým poslal do vedení sedmiyardovým touchdownem Filip Ječný. Domácí ale opět srovnali, když pěknou nahrávku od quarterbacka Webstera zpracoval v end zóně Jan Vysloužil.