/FOTOGALERIE/ Ignacius Reilly a Magic Merlin, to jsou jména vítězů dvou hlavních dostihů v Chuchle Areně. První z nich vyhrál Velkou cenu Prahy CK Martin Tour na 1600 metrů, druhý pak PP Asset Management St. Leger na 2800 metrů.

78. St. Leger: Celé pole jezdců při v běhu do zatáčky u učiliště. | Foto: Tomáš Bernat

Překvapivější bylo vítězství Ingnaciuse Reillyho, v jehož sedle podal výborný výkon žokej Jiří Chaloupka. Ten sám jen skromně poznamenal: "Bylo to snadné vítězství, když jsem se ocitl na vedoucí pozici, věděl jsem, že už zvítězíme".

Jeden ze tří spolumajitelů koně Václav Luka starší byl nadšen, ale chtěl "přehodit" hodnocení na dalšího spolumajitele Jan Vedrala. Nakonec se však rozpovídal: "Můj společník mi říká, že to moc prožívám a že by to můj organismus také nemusel vydržet. Je to pravda, na rozdíl od něho jsem úplně neveřil, že by to mohl kůň dokázat, je přece jen už sedmiletý a konkurence se zvyšuje. Ale dokázal to i proto, že žokej Jiří Chaloupka byl perfektní. A chtěl bych také poděkovat trenérce Evě Záhorové, je to srdcařka i s odbornými znalostmi."

V posledním klasickém dostihu sezony St. Legeru dominoval nakonec druhý favorit Magic Merlin v sedle s žokejem Martinem Laubem, který nakonec porazil hlavního favorita Jardin Micheleta.

Pro Martina Laubeho to bylo první klasické vítězství v Česku, když předtím je sbíral v zahraničí. Trenér vítěze Luboš Urbánek byl spokojen. "Vítězství mne samozřejmě potěšilo, ale kůň ještě není úplně zralý, je to takové děcko. Před časem jsem říkal, že se tak prosadí nejvíce na podzim, na má slova došlo, ale nechci aby to vypadalo, že jsem po bitvě jsem generálem. Pokud se týče dalšího programu, uvažovali jsme i o italském St. Legeru, ale asi to bude ten slovenský," řekl.

Rozhovor slyšel majitel Karel Jalový a s nadsázkou a úsměvem dodal: "Možná, že to bude Cena prezidenta, když už ji sponzoruji."

