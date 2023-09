Magic Merlin a Shahbandar - to jsou jména vítězů dvou hlavních sobotních dostihů v Chuchle Areně. Obě vítězství se nerodila lehce, zatímco prvně jmenovaný porazil Gaspariniho v Renomia Velké ceně Českého turfu na 2400 metrů o krk, druhý pokořil favorita Gallanticuse v dostihu Leram Milllion na 1400 metrů o tři čtvrtě délky.

V hlavním dostihu, kterým byla v sobotu v Chuchli 45. Renomia Velká cena Českého turfu, zvítězil Magic Merlin s Václavem Janáčkem v sedle. | Foto: Tomáš Bernat

Do sedla Magic Merlina si odskočil ze Španělska tamní (i český) šampion Václav Janáček, který už před tím vyhrál dostih se San Sebastianem (jak příznačné) a dosáhl 1400 vítězství. Hned po programu odlétal do Madridu, kde v neděli startoval v tamním St.Leger.

„Bylo to trochu obtížné, brzdil jsem a přidával během dostihu, Magic Merlin ještě není úplně zralý. A na Gasparinim bylo navíc znát, že to opravdu nechce prohrát… Ale v Magicovi je ještě větší potenciál, než ukázal,“ poznamenal Václav Janáček k výkonu koně, jehož ve stáji Lokotrans trénuje Luboš Urbánek.

Tomíčkův memoriál se hlásí o slovo. Pojede na Markétě hvězdný Polák Zmarzlik?

Žokej Tomáš Lukášek (mj. vyhrál také šampionát v Polsku) se už chystá do Kataru a rozloučil se s pražským publikem výhrou v Leram Million. „Jsem rád, že se rozloučení takhle povedlo,“ prohlásil vítězný žokej, který se před odjezdem ještě přesunul do Varšavy, kde se pokusí uspět v sedle Gryphona v super dotovaném dostihu Velké varšavské.

Shahbandar si řekl o start ve Francii

„Původně jsme počítali, že Shahbandar půjde Českomoravskou cenu, ale svým výkonem si řekl o start ve Francii. Samozřejmě za předpokladu, že bude v pořádku. Chtěl bych ještě vyzdvihnout perfektní výkon žokeje Lukáška,“ uvedl majitel koně, svěřence trenérky Janáčkové Koplíkové, Josef Dufek.

Když už jsme u žokejů, na chvíli se přesunul do Prahy i Bayurzhan Murzabajev, který startuje především ve Francii. „Je to taková nostalgie, připadalo mi to, jako bych odešel včera. Potkal jsem se tu s kamarády, bylo to milé, i když jsem nevyhrál,“ přiznal Murzabajev, který také prozradil, že koncem roku bude startovat v Hong Kongu a v Japonsku.

Po nabitém září se dostihy do Chuchle Areny vrátí 22. října, kdy bude na programu Lokotrans Cena prezidenta republiky. A možná přijde i sám prezident…

ALEŠ POHOŘAL