Drama se smutnou tečkou. Bod jsme měli na rukou, přiznal Moník

/FOTOGALERIE/ Rok se s rokem sešel a čtvrtfinálová série mezi pražskými Lvy a kladenskými Orly znovu baví. Nabízí totiž vše – parádní volejbal, tiebreak v každém klání, dramatický průběh plný zvratů, emoce a žel i chyby rozhodčích. „Navazujeme na loňské zápasy. Uděláme všechno pro to, aby měla série i stejné vítěze,“ uvedl Milan Moník, jehož tep se v duelu na Kladně blížil neuvěřitelným hodnotám. „Je to škoda, ale už se nedá nic dělat. Zklamání panuje, další bod jsme měli na rukou. Bohužel jsme si to sami pokazili. Máme před sebou čtvrteční utkání a doma chceme porážku odčinit,“ sdělila opora Lvů po prohře 2:3, po níž je celkový stav srovnaný na 1:1.

Milan Moník. | Foto: Bohumil Kučera