Šest diváků zranil blesk, který na závěrečném turnaji golfového okruhu PGA v Atlantě udeřil do stromu poblíž 16. jamky. Sobotní třetí kolo se kvůli nepříznivému počasí nedohrálo, průběžné pořadí nadále vede Američan Justin Thomas.

Bouře, blesky - ilustrační foto.

Blesk do hřiště udeřil necelou půlhodinu poté, co byla hra přerušena. Padající větve zasáhly čtyři lidi, do nemocnice byli převezeni i dva další diváci. Všichni jsou podle vedení PGA mimo ohrožení života.