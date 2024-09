Hnědka vyhrála i Oaks (klasický dostih pro klisny) a teď triumfovala znovu a dokázala porazit i hřebce. "Neměl jsem žádné doporučení, jel jsem podle sebe a taktika vyšla," řekl žokej Tomáš Lukášek.

"Klisna ukázala, že je výborná na všech vytrvaleckých dostizích a na její výhře má velký podíl i žokej Lukášek," dodal majitel Josef Dufek.

Nadšen byl z vítězství Bellatora Václav Luka. "Já vím, že moje slova mohou být ovlivněna tím, že Matyáš je můj syn, ale jezdí velmi dobře a jsem rád, že mu byla udělena výjimka, jako amatér mohl starovat v tomto dostihu. Upřímně čekal jsem, že Bellator půjde i po přestávce dobře, ale že takto soupeře porazí, to určitě ne. Prožívám to všechno rodinně a je to nepopsatelný pocit. Pokud bude v pořádku objeví se za tři neděle v Praze v Champions Day, v úvahu připadají dva dostihy, kde by mohl startovat," řekl.