Favorit letos jubilejní 100. Velké jarní ceny, prvního klasického dostihu patřícího do Trojkoruny, Mandarin měl šťastné číslo 7. V sedle s žokejkou Ingrid Janáčkovou podal v Chuchle Areně solidní výkon a skončil třetí.

Royal Word ovládl v Chuchle Aréně Velkou jarní cenu 2021. | Foto: Tomáš Bernat

Royal Word si vylosoval nepopulární třináctku, ale nakonec to byl on, kdo na mílové distanci suverénně zvítězil. Svěřenec trenéra Arslangireje Šavujeva, který je přihlášen do francouzského derby, měl v sedle žokeje Jiřího Palíka.