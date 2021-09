"Je to skvělý kůň, a tak jsem mohla oslavit první opravdu velké vítězství ve své kariéře, celkem jich mám šestnáct," radovala se Lucie Fialová.

Když se do sedla jednoho z favoritů Velké ceny Prahy CK Martin Tour Billabong Cata vyhoupla místo zkušeného žokeje Jiřího Chaloupky, kterému udělalo nevolno, mladá Lucie Fialová, ne všichni věřili, že kůň i s touto jezdkyní uspěje. Ale šestiletý valach nakonec přece jen vyhrál, když s Lucií dokázali ve finiši těsně porazit už téměř jistého vítěze Heaven Forfenda.

Rekord dráhy a vynucená výměna v sedle, to jsou zajímavosti, které se váží k vítězům nedělních hlavních dostihů v Chuchle Areně Kamssiovi a Billabong Catovi, společně s tím, že jsou to svěřenci jednoho trenéra.

