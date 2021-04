V tomto dostihu, který je předzkouškou před klasickou Velkou jarní cenou, dominoval Mandarin, jehož kurs byl před dostihem 15:1. Kůň ze stáje Bella horse zvítězil jistě o dvě délky navíc v nejlepším čase dostihu 1:22,51.

Tento čas je jen o tři setiny sekundy horší, než je rekord chuchelské dráhy na tuto distanci. Dvojjedinou roli měla žokejka Ingrid Janáčková, jednak koně vedla v dostihu a současně je jeho trenérkou.

„Měla jsem bezproblémový dostih, ‚seděla‘ jsem na bariéře a byla překvapena, že jsem zpočátku stíhala tempo, protože můj svěřenec není po startu rychlý. Byl chtivý vítězství, když jsem mu dala pobídku, šel jasně dopředu. Sice jsem měla malou chvilku obavy, že by mohl ještě někdo finišovat z hloubky pole, ale na druhou stranu jsem cítila, že má ještě rezervu,“ vyprávěla.

V Gomba handicapu na 1200 metrů zaskočil favority zkušený devítiletý Mr Right, ze stáje dr. Charvát, svěřenec trenéra Františka Holčáka. V jeho sedle byl Jan Verner.

„Tomuto koni se musíte přizpůsobit, sám si ‚řekne‘, jak dostih poběží. Já jsem se jen vezl, a nemám tak skoro žádnou zásluhu na jeho úspěchu,“ skromně poznamenal žokej Verner.

Ve Velké dubnové ceně Tipsportu na 1800 metrů se nejvíce věřilo běloušovi Torque Power. Ten sto metrů před cílem chvíli vypadal jako vítěz, ale nakonec v souboji čtyř koní na cílové pásce měl nejvíce sil Rate s žokejem Michalem Hroudou, svěřenec trenéra Dalibora Töröka ze stáje DS Pegas.

„Kůň je velmi těžký na ježdění, opravdu to s ním není jednoduché. Prakticky čtyři koně bojovali o vítězství, on je to takový hajzlík, když k němu přijdou koně, tak se mu moc nechce dopředu. Buď to vzdá, ale někdy jako v tomto případě, se dočkáte překvapení a zabojuje,“ řekl žokej Michal Hrouda, který ho v dostihu vedl.

Opožděné ocenění pro Nagano Gold

Součástí odpoledne bylo také vyhlášení Koně roku 2020, které se díky pandemii uskutečnilo tímto způsobem.

Trofej získal sedmiletý Nagano Gold, který se prosadil na zahraničních drahách. „Bude startovat 13. května v Longchamp a pak ho čeká v červnu dostih mezi elitou v Saint Cloud,“ řekl k jeho letošnímu programu spolumajitel Václav Luka starší.