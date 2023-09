Velká událost badmintonové scény se blíží! Od 20. října se uskuteční Czech Open, nejprestižnější mezinárodní turnaj konaný v Česku. Letos se badmintonové bitvy odehrají v pražské hale Královka na Letné a půjde o dramatické představení. Vždyť přibližně 300 hráčů z 30 zemí bude usilovat o body do olympijské kvalifikace. Tu má zatím parádně rozehranou Jan Louda nebo deblový pár Adam Mendrek a Ondřej Král. „Během turnaje dojde také na oslavu 65 let od založení tohoto sportu u nás,“ prohlásil Petr Martinec, předseda svazu.

Jan Louda. | Foto: ČBS

Pozice badmintonu dál v Česku sílí – přibývá počet dětí, hrající amatéři zaplňují kurty center po celé republice. Czech Open bude vrcholnou událostí, dorazit by měli hráči z celého světa. „Z Asie máme přihlášené zástupce Indie, Indonésie, Pákistánu a Srí Lanky. Jde o špičkové světové hráče, většina jich patří do první 200 světového žebříčku, a to už je záruka kvality,“ doplnil ředitel Czech Open Jan Jirásek.

Jan Louda.Zdroj: ČBSPrvním nasazeným by měl být Jan Louda, 48. hráč světového žebříčku. Ten skvěle rozehrál kvalifikaci na olympijské hry v Paříži, kam postupuje 38 badmintonistů. Český hráč drží v redukovaném žebříčku postupové místo. A právě v Praze chce urvat další důležité body. Těsně nad postupovou hranicí jsou zatím Adam Mendrek a Ondřej Král, a to v kategorii mužského deblu. O jedno místo na OH se rve také Tereza Švábíková.

Czech Open bude součástí kategorie International Series, v našlapaném podzimním turnajovém kalendáři sice koliduje s tradičním Denmark Open, kterému patří status BWF Super 750. Přesto by konkurence měla být opravdu enormní. Českých hráčů se zatím do soutěže dostalo celkem 26, ale je možné, že se v případě odhlášení některého zahraničního hráče ještě někdo dostane.

„Rádi bychom se pokusili dostat na tento krásný sport co nejvíce diváků do hlediště, to jsme si stanovili jako prioritu. K tomu by mohlo pomoci i spojení s oslavou 65 let badmintonu v Česku,” připomněl Jirásek významné jubileum tuzemského badmintonu, které se bude v roce 2023 slavit. „Každý hlas bude v hale důležitý. Na turnaj máme náš slogan: Fandi jako zvíře, dostaň Loudu do Paříže.“