Domácí badmintonové mistrovství se mělo původně uskutečnit z kraje roku v pražské hale O2 Universum. Termín se však musel přesunout kvůli koronavirové pandemii a přesunout na HAMR Sport ve Štěrboholech, kde se hrálo pod speciálním osvětlením. Do finále mužského turnaje se dostal Jiří Král, který v semifinále porazil prvního nasazeného Milana Ludíka. Své postavení potvrdil druhý nasazený Jan Louda. Ten ve finále začal skvěle, když vyhrál první set 21:15. Druhý ale po těsném boji prohrál a v podobně vyrovnaně probíhal také třetí set. V něm Louda neproměnil několik mečbolů.

„Cítil jsem, že musím být ten, kdo bude více aktivnější. Celou dobu moje strategie fungovala, jenže soupeř se zlepšil a já musel více riskovat,“ popisoval Louda, který v koncovce rozhodující třetí sady prohrával 18:19, když pokazil smeč. Nakonec třetí sadu vybojoval poměrem 23:21. „Třetí titul je moc hezký a jsem za něho moc rád,“ tvrdil Louda, jenž na turnaji prohrál pouze jediný set.

Podobně napínavé bylo také finále žen. Do něho se dostala první nasazená Švábíková, která trénuje a připravuje se v Dánsku. „Bylo to emočně náročné, možná mé první mistrovství bylo podobně vypjaté. Navíc jsem se chtěla ukázat před rodinou,“ dodala Švábíková, která první set proti Sabině Milové prohrála 19:21. „Se svojí hrou jsem nebyla spokojená, bylo tam strašně moc chyb. Navíc jsem to špatně zvládla takticky. Měla jsem to lépe ustát s chladnou hlavou a více hru zpomalovat,“ dodala Švábíková, která získala svůj čtvrtý titul.

Z titulu mistrů v mixu se radoval pár Jan Hubáček a Michaela Fuchsová, který zdolal jasným způsobem Vojtěcha Šelonga s Denisou Šikalovou. Právě Fuchsová bojovala o cenný double. S Alžbětou Bášovou ale nestačily na mladé duo Lucie Krpatová, Kateřina Zuzáková. „Je to mezi dospělými, takže to řadím výše, než naše čtvrtfinále z ME juniorů,“ tvrdila Zuzáková, která se chce v deblu více prezentovat i na mezinárodních turnajích.

Mistryní České republiky v badmintonu pro rok 2021 se stala Tereza Švabíková.Zdroj: Markéta Křížová

Poslední kategorii ovládl podle očekávání Ondřej Král s Adamem Mendrekem, když zdolali narychlo sestavenou dvojici Jaromír Janáček, Pavel Maňásek 2:0 na sety. „Nebylo to moc hezké utkání pro diváky, na tom jsme se s Adamem shodli, ale je to pro mě první titul mistra ČR, takže to se počítá,“ shrnul Ondřej Král, který se už zanedlouho vydá na turnaj do Polska, na kterém by s Mendrekem znovu chtěli dokráčet minimálně mezi nejlepší čtyři.

Mistři České republiky v badmintonu

2017 Milan Ludik - Tereza Švábíková

2018 Jan Louda - Tereza Švábíková

2019 Adam Mendrek - Tereza Švábíková

2020 Jan Louda - Tereza Švábíková

2021 Jan Louda - Tereza Švábíková