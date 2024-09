Pořadatelé připravili účastníkům turnaje jako obvykle nabitý soutěžní program. Každý tým, bez ohledu na výkonnost a výsledky, odehrál nejméně šest zápasů. „To je náš hlavní záměr, chceme, aby měli hráči a hráčky co nejbohatší program na hřišti a možnost konfrontace se svými vrstevníky z jiných měst, a dokonce i ze zahraničí, a proto jim systém Prague Volleyball Games garantuje tak velikou porci zápasů,“ objasnil Jakub Lébl, předseda Pražského volejbalového svazu, který je i garantem akce. Soutěž se uskutečnila také za významné podpory magistrátu hlavního města Prahy a společnosti Pražská plynárenská.

Mezinárodní rozměr letošních letních Prague Volleyball Games obstaraly týmy Gymnázia Antona Bernoláka Senec, progresivního slovenského klubu. „Máme nově se formující družstva, která v těchto sestavách hrají poprvé, a tak jsme nepřijeli s vysokými ambicemi,“ svěřila se trenérka Jaroslava Čierna. „Prague Volleyball Games považujeme za skvělou přípravu na novou sezonu, akci jsme si také obrovsky užili a prohlédli si Prahu.“ Turnaj svedl hráčky a hráče v sedmi kategoriích. Nejúspěšnějším klubem se v tropických povětrnostních podmínkách stal Volejbalový klub Lvi Praha, který ze čtyř finálových účastí vytěžil dva tituly.

S posledním mečbolem letních Prague Volleyball Games organizátoři akce vlastně zahájili přípravy na zimní edici soutěže. Ta se uskuteční v posledních dnech kalendářního roku, samozřejmě v klasickém volejbalovém prostředí krytých hal, a pořadatelé očekávají další nárůst počtu účastníků. „Už předchozí ročník překonal stovku zúčastněných družstev, a my věříme, že se letos do turnaje zapojí okolo sto dvaceti týmů zhruba z deseti zemí,“ vypočítal Martin Lébl. Zimní edice Prague Volleyball Games se koná od 27. do 29. prosince.

Finálové výsledky letních Prague Volleyball Games 2024

Dívky U14: PVK Olymp Praha – Orion D 2:0

Chlapci U14: VK Lvi Praha A – Volejbal Vršovice 1:2

Dívky U16: VK Lvi Praha A – Volejbal Braník A 0:2

Chlapci U16+U18: VK Lvi Praha U18 – VK Choceň U18 2:0

Dívky U18: SK Kometa Praha – PVK Olymp Praha 1:2

Juniorky U20: Beachvolejbalová škola Praha – VK Lvi Praha 0:2

Junioři U20+U22: SK Prosek B – SK Prosek A 0:2

Autor: Tomáš Klement