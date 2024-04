/FOTOGALERIE/ Důrazně ukončil finálovou sérii Chance ŽBL celek ZVVZ USK Praha, když ve čtvrtém utkání zvítězil na palubovce Žabin Brno 85:48 a získal čtrnáctý ligový titul v řadě. Alespoň částečně tak daly Pražanky zapomenout na zklamání z minulého pondělí, kdy po sérii 301 výher v řadě Žabinám podlehly. Celkově získaly svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové osmnáctý titul v české nejvyšší soutěži.

Na Pražankách byla před úžasně zaplněnou halou Rosnička vidět obrovská koncentrace a touha nedostat se znovu do vyrovnané bitvy. Na rozdíl od minulého utkání v Praze nebyl duel vyrovnaný na skóre ani v první čtvrtině, protože USK otevřel skvělou ofenzivou a sedmadvaceti body rychle utekl do dvouciferného náskoku. V nastaveném tempu a kontrole hry pokračovaly Pražanky i v dalším průběhu a skvěle střílející Španělka María Conde posouvala ve čtrnácté minutě další trojkou svůj tým do čtrnáctibodového vedení. Závěr první půle ještě ukončila trojka s klaksonem Elišky Hamzové, ale větší zvrat to do druhé půle nepřineslo a favorit duel dotáhl k jasnému vítězství. I tak Žabiny vyprovázel z palubovky potlesk ve stoje zaplněné arény. Rozhodla zejména trojková střelba, domácí trefily jediný ze sedmnácti trojkových pokusů (trojka Hamzové s poločasem), USK si připsal zpoza oblouku deset úspěchů. Brňanky se na domácí palubovce trápily i za dva body, úspěšnost měly jen lehce přes třicet procent.

Hvězdou poražených byla se třinácti body Američanka Elissa Cunane, do dvouciferných čísel se dostala ještě s deseti body Bosenka Nikolina Knežević. USK měl čtyři dvouciferné střelkyně v čele s šestnáctibodovou Marií Conde, čtrnáct dodala Gabriela Andělová, dvanáct Němka Nyara Sabally a deset Australanka Ezi Magbegor.

„Cesta za titulem byla v podstatě stejná jako v posledních letech, až na to, že jsme si to letos zkomplikovaly zápletkou, kdy jsme tu prohrály. Dnes jsme ukázaly kvalitu a koncentraci, že si nemůžeme s ničím zahrávat. Po Final Four je to ale vždy těžké. Tým byl psychicky i fyzicky vyčerpaný, a proto jsme tu prohrály. To, že jsme tu ale prohrály, má jedno obrovské pozitivum. Dnes tu bylo plno lidí, kteří si mysleli, že možná… A na USK byla také plná hala. Takže výborně," pochvalovala si Natália Hejková, trenérka ZVVZ USK Praha.

Viktor Pruša, trenér žabinského týmu, dodal: „Tahle medaile je nejhezčí za poslední léta. Jsem obrovsky hrdý na to, co tu holky dokázaly. Po tom historickém vítězství jsem jim říkal, že mají můj respekt a obdiv. Dokázaly víceméně změnit historii. Dnes byla nejvíce naplněná Rosnička, kterou jsem tu mohl osobně mít. V uvozovkách jsme pobláznili basketbalový svět, minimálně tu ženskou část. Hráčkám to strašně přeju, za tu celoroční práci si to zasloužily. Tohle už nám nikdo nevezme a těm holkám v jejich kariérách také ne. Není to zatím na to je porazit třikrát. Ještě jsme si ale neuvědomili, co jsme dokázali. USK je bronzový medailista Euroligy a je to naprostý souboj Davida a Goliáše. My tu cestu a filozofii máme úplně jinou. Bavit se o tom, jak daleko jsme, to je ve hvězdách. Každý zápas je jiný. Nikdo by neřekl, že s nimi můžeme tuto sezonu hrát vyrovnaně a my je dokonce porazili. Nic není nemožné a tento tým to dokázal.“

