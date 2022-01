Byli zvyklí, že se mohli neustále cestovat na turnaje po celé Evropě. Jenže ten poslední se odehrál pro juniory v březnu roku 2020. Až o víkendu vše opět otevřel Czech Junior Open v Praze. „Všechny týmy byly nadšené, že si děti zase mohly zahrát na turnaji. To mezinárodní poměřování je pro ně velmi důležité,“ potvrdil Tomáš Fořter. Přitom do pražského sportovního centra Hector a SBC mělo přicestovat více než 200 hráčů. „Někteří si to rozmysleli, protože měli pozitivní cest před cestou nebo obavy z případné karantény. Jinak jsme měli před pandemií dvojnásobnou účast, byli jsme zvyklí organizovat 300 dětí,“ dodal Fořter.

Během mezinárodní squashové události platila přísná hygienická pravidla. „Spolupracovali jsme na nich s Národní sportovní agenturou a s pražskou hygienou. Řešili jsme podmínky, za kterých to můžeme uspořádat. Každý musel před cestou do Česka mít negativní PCR test, na místě pak každý hráč každý den musel projít přes antigenní test,“ vysvětloval Fořter ze squashové asociace. Naštěstí Czech Junior Open nastupující vlna omikronu nepřerušila, všechny věkové kategorie se stihly odehrát.

A čeští hráči vybojovali pět medailí. V kategorii do 13 let zazářila Anna Zelenková, která ve finále porazila soupeřku z Irska. Druhé místo bral Vojtěch Martinovský, jenž ve finále v kategorii do 15 let prohrál s norským squashistou. A medaili stejné hodnoty získala Tamara Holzbauerová, která nestačila ve finále nejstarší kategorie na Švédku Bönnemarkovou. „Finále bylo velmi náročné, nepřišla jsem na recept na soupeřku, takže byla v převaze a dařilo se jí úspěšně útočit,“ hodnotila Holzbauerová, která se prezentovala bojovností, tvrdými údery a úspěšnou rybičkou.

„To mě potěšilo, že to navíc skončilo vyhraným bodem. Snažila jsem se o rychlou hru, ale nebylo to tak přesné, jak bych si představovala,“ tvrdila česká squashistka, která se už připravuje na dospělou kategorii a ráda by prorazila na mezinárodních turnajích PSA. „Chtěla bych se dostat do první světové stovky, zatím jsem ve dvoustovce.“ Podle Fořtera se jedná o solidní výsledky pro české barvy na velkém mezinárodním turnaji. „Někteří naši elitní junioři se museli ještě odhlásit. Naší prioritou bylo, abychom turnaj zvládli připravit a organizovat, což se podařilo.“

Czech junior open, Praha (SC Hector)

Finálové zápasy

Junioři do 13 let: Mateusz Lohmann (Polsko) - Christian Dromgoole (Irsko) 3:0

Juniorky do 13 let: Anna Zelenková (ČR) - Zoe Yeomans (Irsko) 3:0

Junioři do 15 let: Sebastian Hylland (Norsko) - Vojtěch Martinovský (ČR) 3:0

Juniorky do 15 let: Siana Zhileva (Bulharsko) - Renske Huntelaar (Nizozemsko) 3:1

Česká squashistka Tamara Holzbauerová v akci.Zdroj: Irena VanišováJunioři do 17 let: Dimitriy Scherbakov (Ukrajina) - Sean Murphy (Irsko) 3:0

Juniorky do 17 let: Maya Weishar (Německo) - Ona Blasco (Španělsko) 3:0

Junioři do 19 let: Rowan Damming (Nizozemsko) - Laszlo Godde (Francie) 3:0

Juniorky do 19 let: Moa Bönnemark (Švédsko) - Tamara Holzbauerová (ČR) 3:0