„Tohle je jeden z nejemocionálnějších večerů mé tenisové kariéry,“ řekl potom zjevně dojatý Nadal. Právě získal svůj čtvrtý titul na US Open. Zatímco kolem hřímal aplaus více než dvaceti tisíc diváků, španělskému bojovníkovi se lehce třásl hlas: „Bylo to úžasné finále. Vysloveně bláznivý zápas.“

Nekonečná bitva

V tom měl Nadal pravdu. S ruským mladíkem Daniilem Medveděvem předváděli neskutečnou tenisovou show. Favorizovaný Španěl sice vyhrál první sety a zdálo se, že brzy bude po všem, Medveděv se ale nedal a zrodila se dechberoucí pětisetová bitva.

„Nepamatuju, že bych byl ke konci zápasu takhle nervózní. Je to pro mě nesmírně cenné vítězství vzhledem k tomu, jak se to utkání zkomplikovalo. Bylo to vypjaté,“ popsal Nadal při přebírání trofeje pro vítěze. A ocenil i talentovaného soupeře: „Určitě tu budeš stát ještě mnohokrát.“

Třiadvacetiletý Medveděv v New Yorku dokázal, že právě on může být tím tenistou, který ukončí grandslamové panování „velké trojky“. I ve finále dokázal dostat Nadala do úzkých, nakonec ale ještě jednou slavily úspěch zkušenosti a slavné jméno.

Konec se blíží

Co ale příště? Letošní US Open lze vnímat jako jakýsi tenisový soumrak bohů. Roger Federer rozhodně nehrál tak, jak umí, a skončil ve čtvrtfinále. Zraněný Novak Djokovič odstoupil ještě dřív. Jedině Nadal na kurtech řádil, před mačem s Medveděvem ztratil jediný set.

„My tři spolu hrajeme pomalu patnáct let. Je jasné, že naše éra jednoho dne skončí a že se ten okamžik blíží. Je mi třiatřicet, Novakovi dvaatřicet, Rogerovi osmatřicet. Hodiny tikají a nezastaví se,“ upozornil Nadal.

Možná i proto byl po nedělním triumfu tak dojatý. Na kontě má 19 grandslamů, člověk by si řekl, že už si na ten pocit zvykl, ale třeba si Nadal uvědomil, že moc šancí na další tituly už mít nebude (s výjimkou Roland Garros). I tak už ale na Federerových dvacet titulů ztrácí jen jeden jediný. Překoná svého velkého rivala?

„Je pravda, že bych rád měl víc grandslamových titulů než Roger, ale nemůžete celé dny frustrovaně myslet na to, že váš soused má něčeho víc než vy. Každý má být šťastný sám o sobě,“ uzavřel Nadal. Největší tenisový bojovník, jakého dějiny sportu pamatují. Na US Open znovu ukázal svou výjimečnost.