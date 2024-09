"Počasí sleduji téměř nepřetržitě. Na monitoru počítače mám meteoradar, ČT 24. Do dnešního dne není ještě zcela zřejmé, zda nás nepřekvapí nějaká mimořádná událost z jihu Čech. Chuchle je vlastně ohrožená jak Vltavou tak Berounkou a nikdy nevíte, odkud to sem přijde. O to je toto území více v ohrožení," říká Zuzana Rambová, ředitelka Chuchle areny Praha.

V letech 1997, 2002 a 2013 to vůbec nedopadlo dobře a dostihový areál se proměnil v jedno obří jezero. Lidé ale díky tomu nasbírali zkušenosti, co v takových situacích dělat.

close info Zdroj: ChAP zoom_in Zuzana Rambová, ředitelka Chuchle Arena Praha."Já jsem tady v těchto letech nebyla, ale znám fotografie a vyslechla jsem si zdejší pamětníky. Hodně mi pomohli pochopit celou situaci a za to jim patří velké díky. Díky nim jsme připraveni. A ještě díky povodňové komisi, kde jsem byla přítomna na jednání ve čtvrtek. Všechny práce, procesy a kontakty se naplánovaly a pak už se každý řídil podle toho. Byli jsme a jsme ještě nyní v neustálém kontaktu. Já jsem po celou dobu tady v Chuchli. Dobře to dopadne," vypráví.

Jakmile bylo jasné, co všechno se může díky nekonečným dešťům stát, začalo se v Chuchli jednat.

"Zrušili jsme sobotní a nedělní parkurové závody. V tu chvíli bylo v areálu asi tři sta koní. Pak jsme zcela preventivně evakuovali z areálu dalších dvacet našich koní, kteří jsou zde celoročně ustájeni. No a nastaly práce – vynášet věci do vyšších pater, odparkovat veškerou techniku, uchránit seno. Zajistit, kdo co bude dělat v době akutních povodní, aby vše fungovalo a každý věděl, co má dělat. Panika by nebyla na místě," přibližuje Zuzana Rambová události posledních dnů.

Důležité bylo upouštění Vltavské kaskády. "Tu musíme sledovat i nyní a ještě dalších pár dnů, jak se situace vyvíjí. Teď prší a přitéká voda na jihu Čech - Lužnice, Nežárka, Vltava. A to se ještě může vše projevit v Praze za třeba den nebo dva. Ještě úplnou úlevu necítím. Jakmile vysvitne sluníčko, přestane pršet a toky začnou klesat. Pak si vydechnu úlevou," dodává.