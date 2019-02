Přivést děti ke sportu, ukázat jim ho jako zábavu a součást přirozeného životního stylu. Právě to si klade za cíl akce s názvem Olympijský víceboj, kterou pořádá Český olympijský výbor a společnost Sazka. V rámci tohoto projektu jsou připraveny každé přihlášené základní škole dva typy sportovních programů Olympijský diplom pro nižší a Odznak všestrannosti pro vyšší stupeň studia.

Olympijský odznak – OVOV je součástí projektu Sazka Olympijský víceboj. Jeho disciplíny jsou určeny dětem i dospělým, kteří mohou získávat bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky, jež jsou motivací ke zlepšení výkonů. | Foto: Deník / redakce

V obou programech pak plní žáci, kteří mají zájem se zapojit, osm, respektive deset měřitelných disciplín. Po jejich splnění získávají diplom, jenž jim poskytne analýzu, pro který sport mají největší předpoklady. Snaha o zlepšení má děti motivovat i ke sportování ve svém volném čase.

Škola z každého kraje

A jejich aktivní účasti má docílit ještě jedno lákadlo. Každá škola, ve které splní disciplíny sto studentů, je zařazena do slosování o trénink se slavným olympionikem. Tréninky probíhají dvakrát ročně v každém českém kraji, osudí vybere vždy jednu školu. V Praze se tentokrát usmálo štěstí na ZŠ Křesomyslovu.

V deset hodin to tak na sportovním hřišti ve stínu Nuselského mostu vypadalo, že se místním učitelkám vymkla práce z rukou. Z přilehlé školy se sem začala hrnout jedna třída za druhou. Účastnící se malí sportovci si přivedli dokonce i své fanoušky zbylé spolužáky. Postupně se seřadili na atletickém oválu, moderátor po chvilce uklidnil dav a sportovní den mohl začít.

Rozcvička, vznik týmů a odchod na jednotlivá stanoviště. Ta měla prověřit sílu, rychlost a mrštnost účastníků, svými radami pomáhali aktivní i bývalí sportovci jako mladoboleslavský házenkář Vojtěch Svárovský. Něco tomu ale stále chybělo. Po slavném olympionikovi nebylo ani vidu, ani slechu. Teprve poté, co se potencionální budoucí hvězdy českého sportu přesouvaly na druhé stanoviště, konečně přišel. Tedy spíše přišla. Nemocného kajakáře Jiřího Prskavce musela nahradit jeho kolegyně Kateřina Kudějová.

Pokud děti nevěděly, o koho se jedná, napověděla jim mistryně světa již svou omluvou. „Moc mě to mrzí. Kličkovala jsem mezi auty, jak to jen šlo. Ale stejně jdu pozdě.“ Pokud někdo stále tápal, kdo před nimi stojí, brzy pochopil. Moderátor postupně vysvětlil, jak velká osobnost vodního slalomu se na ně usmívá, a odvážlivci se postupně osmělili k vlastním dotazům. Otázka, po které by se musela česká kajakářka vysloveně červenat, ale nepadla.

A začalo se opět trénovat. Česká vodačka začala udělovat rady a povzbuzovat. „Výborně! Máš na to! Musíte do toho dát všechno!“ popoháněla své svěřence.

Při akci bývá zvykem, že sportovec připravuje vlastní disciplínu, která má co nejvíce přiblížit jeho sport. Po zpoždění se neimprovizovalo. „Samozřejmě by bylo nejlepší setkat se na vodě. Většinou alespoň děti oblékáme do našeho oblečení, což je u toho to nejzábavnější. Dnes to bohužel nevyšlo,“ mrzelo českou reprezentantku.

Zájem o vodní slalom

Samotnou akci vidí jako úžasný nápad. „Je to vynikající, jsem hrozně ráda, že podobná myšlenka přišla. Věřím, že bude mít co největší efekt a rodiče díky ní přihlásí děti do kroužku nebo sportovního klubu.“ Zájemce, kteří by si rádi zajezdili po jejím boku, ale zklame. „V poslední době se objevilo strašně moc dětí, náš klub je nemůže všechny probrat. Musíme proto dělat výběrový řízení a některé se posílají pryč. Přijde mi to hodně smutné, ale bohužel to kapacitně nezvládáme,“ vysvětlila Kudějová a běžela zapsat výsledný čas další skupiny.