Deník přináší pět nejvýraznějších stop, které Petr Kellner během posledních let ve sportu udělal.

SK Slavia Praha

Kellnerův zájem o fotbal, jenž se dá propojit s byznysem, se datuje do divokých 90. let minulého století. Všechno začalo Slavií – investiční skupina PPF získala 50 % akcií v roce 1994. Po spanilé jízdě Evropou a po prodeji řady tehdejších hvězd do ciziny ale parta ambiciózních finančníků Eden opustila. Natrvalo, byť se často se mluvilo o tom, že právě Kellner má na dění ve Slavii vliv. Měl se o ni zajímat v roce 2011 (nakonec přišel Aleš Řebíček) i těsně před tím, než ji odkoupili Číňané.

Chelsea FC

Fotbal byl jeho koníčkem, to se vědělo. Vedle Slavie si oblíbil modré barvy londýnské Chelsea. Na stadionu Stamford Bridge si pronajímal lóži se všemi službami včetně šampaňského. Postupně však plánoval své fandovství trošku rozšířit.

V roce 2018 se podle zdrojů z Anglie snažil klub koupit od ruského oligarchy Romana Abramoviče, k němuž měl jinak velmi blízko. K dohodě nakonec nedošlo, nedopadly také údajné námluvy s Leicesterem. Ve druhém případě šlo však podle všeho o spekulace. V případě Chelsea nikoliv.

Bílí Tygři Liberec

O liberecký hokej se léta stará místní stavební magnát Petr Syrovátko. Jenže asi jen málokdo tuší, že boom pomohl nastartovat právě Kellner. Sponzorem je patnáct let, nejprve stál stranou a přispíval na mládež, až později narostla spolupráce dvou přátel do obřích rozměrů. Logo na Kellnerovu úvěrovou společnost se objevilo na dresech týmu, v roce 2014 byl dokonce přejmenován zdejší stadion (Home Credit Arena). Před pěti lety způsobil (a nejen ve sportovním světě) poprask jeden snímek – na hokeji rozmlouvali Kellner, Syrovátko a fotbalový boss Miroslav Pelta.

O2 arena

V roce 2013, po pádu loterijní společnosti Sazka, se rozhodl odkoupit jednu z největších sportovních hal v Evropě. V boji o multifunkční stadion nakonec jeho gigant PPF uspěl. Rozhodovalo se obálkovou metodou, Kellner nabídl 600 milionů, o 200 milionů více než skupina KKCG dalšího miliardáře Karla Komárka, jehož tímto krokem vyplatil z firmy Bestsport Arena starající se o provoz haly.

Koně pro dceru

Anna Kellnerová je nejen úspěšnou českou reprezentantkou v parkuru, ale také dcerou Petra Kellnera. Táta jí v kariéře pomáhal, nejviditelněji v roce 2018, kdy v Německu koupil špičkového koně Catch me if you can. Přeplatil dokonce Billa Gatese, jehož dcera o ušlechtilé zvíře stála. Gates nabízel něco přes 200 milionů, on zaplatil čtvrt miliardy.

Kellner byl rovněž hodně vidět v prosinci 2018 při parkurových závodech Prague Playoffs, které se konaly v O2 areně. Nebylo divu, závodila tam Anna. U stolu seděl s jejím partnerem Danielem Křetínským, majitelem Sparty, a pořadatelé si u fotografů i kameramanů vymínili, že se nesmí objevit na snímcích ani záběrech.