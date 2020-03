Ještě před třetí střeleckou položkou byla Markéta Davidová v biatlonové stíhačce ve finském Kontiolahti ve vedení. Nakonec se však nevyvarovala chyb a v posledním závodě letošního ročníku obsadila osmé místo. Vítězkou je Francouzka Julia Simonová, celkový triumf ve Světovém poháru vybojovala Dorothea Wiererová z Itálie.

Sprint žen v rámci Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Na snímku: Markéta Davidová. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Simonová do závodu vyjížděla až z jedenáctého místa s téměř minutovou ztrátou na vedoucí Němku Herrmannovou. Všechny čtyři střelnice však absolvovala bez zaváhání a postupně se prokousávala do čela, kde nakonec byla i v cíli a to se sedmnáctisekundovým náskokem na Švýcarku Gasparinovou. Dvojici na stupních vítězů doplnila Italka Vittozziová.