Českému badmintonistovi Janu Loudovi se v posledních době velmi daří. Na Hylo Open v Německu v osmifinále porazil Malajce Tze Yonga Ng, který na světovém žebříčku drží 15. místo. V boji o semifinále pak těsně padl proti Francouzovi Tomu Junior Popopovi ve třech setech, Loudovi nestačily ani dva mečboly. I tak si na turnaji kategorie Super 300 připsal 3850 bodů do kvalifikace na olympijské hry v Paříži 2024. „Se zápasem jsem vlastně spokojený, hrál jsem vyrovnaně a měl i dva mečboly s hráčem evropské špičky. Samozřejmě jsem trošku zklamaný z toho, že to nakonec nedopadlo výhrou,“ dodal Louda.

Jan Louda v akci. | Foto: ČBS

Čtvrtfinále na turnaji Super 300, to se musí všem číst dobře. Jan Louda předvedl v Německu dokonalou bouři. Na asijského protivníka vytáhl všechny své zbraně, které fungovaly bezchybně. Od úvodu zápasu ho rychlostně předčil a Tze Yong Ng záhy pochopil, že mu vítězství do klína rozhodně jen tak nespadne. Český reprezentant hru skvěle tvořil u sítě a s velkým bodovým náskokem soupeře po pauze definitivně zlomil.

Jan Louda v akci.Zdroj: ČBS„Z výhry v osmifinále jsem nadšený. Bylo na soupeřovi samozřejmě trošku vidět, že má několikátý turnaj v řadě, ale to nic nemění na tom, že je to skvělá výhra. Nedal jsem mu šanci," sdělil Louda po zápase. „Malajec se sice snažil, ale od určitého momentu zjistil, že Honza dále dokáže zrychlit hru i pohyb, a na to nebyl připraven. Je to pro něj pátý turnaj v řadě, na mnohých došel k medailovým bojům, takže si lze jednoduše představit, jak fyzicky i psychicky náročné to teď musí mít,“ podotknul trenér Oscar Martínez, který spolupracuje s elitními českými hráči.

Spokojeností oplýval také aktuálně 47. hráč žebříčku BWF. „Jsem naprosto nadšený, výše postaveného badmintonistu světového žebříčku jsem ještě neporazil,“ dodal Louda, který v pátek vyzval Francouze Toma Juniora Popova, 24. singlistu světa. Ze začátku jsme sledovali spíše trpělivou hru s čekáním na útok. Popov je ze čtyřhry, kterou hraje se svým bratrem Christem, zvyklý velmi nebezpečně přistupovat k síti a v singlových zápasech se tak nebojí používat deblovější prvky hry.

Rozhodující třetí sada patřila až do stavu 16:16 Loudovi. Oba soupeři se pak přetahovali o každý bod v koncovce. První mečbol měl na kontě český badmintonista, který vedl 20:19. Druhý měl za stavu 24:23. Jenže rodák z bulharské Sofie Toma Junior si vše pohlídal a proměnil svůj čtvrtý mečbol a třetí set uzmul za stavu 26:24.

Jan Louda v akci.Zdroj: ČBS„Honza určitě předvedl jeden z nejlepších výkonů, jaký jsem od něj viděl. V zápase hodně rozhodovaly první míče výměn, oba hráči byli dost silní v útoku. Honza dobře kontroloval míče a postupoval dle nastaveného plánu. V prvním setu to byl Popov, kdo dokázal zrychlit hru. Naopak v koncovce druhého setu to byl Honza, který jej dokázal přetlačit. Ve třetím setu hrál Honza opravdu dobře, po většinu času vedl a koncovka už byla 50 na 50,“ řekl po zápase kouč Oscar Martínez.

Louda tedy jen velmi těsně nedosáhl na vyrovnání výkonu Petra Koukala právě ze Saarbrückenu, který v roce 2010 na turnaji Bitburger Open bral bronzovou medaili. Tehdy to byl turnaj kategorie Grand Prix Gold, který je bodově přímo srovnatelný právě s aktuální úrovní Super 300. Koukal před třinácti lety vybojoval obří porci 4900 bodů.

