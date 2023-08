Další triumf pro softbal! Češky nejlepší v Evropě, ve finále porazily Italky

České juniorské softbalistky vybojovaly v Praze evropský titul. Výběr do 18 let porazil ve finále turnaje Itálii 9:1, utkání skončilo rozdílem po páté směně. Češky tak potřetí v historii získaly evropský titul v této věkové kategorii. „Finále bylo krásné, na začátku jsme strhli psychickou výhodu na svoji stranu. Více než taktiku jsme řešili mentální nastavení našeho týmu, abychom si za každých okolností věřili. Byla to skvělá jízda turnajem,“ prohlásil Tomáš Kusý, reprezentační trenér. Českému softbalu se v letošním roce velmi daří – reprezentační týmy braly titul v kategorii kadetů, juniorů do 18 let, dospělých a nyní juniorek do 18 let.

České juniorky vybojovaly v Praze evropský titul. | Foto: Czech Softball