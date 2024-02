Česko je zřejmě nevyčerpatelnou zásobárnou skvělých tenistek. Jednou z mnoha se může zanedlouho stát Laura Samsonová. O víkendu si v tuniském Monastiru připsala první turnajové vítězství mezi profesionálkami, když ve finále porazila Němku Selinu Dalovou 6:1, 6:3.

Laura Samsonová oslavila první titul mezi ženami. | Foto: Tým Laury Samson

Stále teprve patnáctiletá dívka tak navázala na semifinálovou účast z minulého týdne rovněž na turnaji kategorie ITF 15 v Tunisku. Mladičká česká naděje, která patří mezi nejlepší juniorky světa, je ve skvělé formě.

Obrovský rozdíl v nasazení

„Řekla bych, že po tenisové stránce se zápasy mezi ženami daly srovnat se zápasy proti nejlepším juniorkám, ale obrovský rozdíl byl v nasazení a soustředění. Každý míč se hraje na doraz a hráčky se zbytečně nenechají rozhodit,” vypráví teenagerka, mezi jejíž největší úspěchy patří loňské wimbledonské vítězství v juniorské čtyřhře.

I proto se Laura, která za měsíc oslaví šestnácté narozeniny, chce letos častěji utkávat s profesionálkami. „Ženy hrají daleko pestřejší tenis. Na rozdíl od juniorek dokážou lépe reagovat na různé herní situace," zmiňuje v tiskové zprávě otec hráčky David Samson.

Cílem je dostat se do pětistovky

Výborné výkony v posledních týdnech vynesly talentované dívce, která s tenisem začínala v Říčanech u Prahy, divokou kartu na nadcházející antukový turnaj ITF 35 znovu v Tunisku.

A jaké si dává cíle do sezony? „Jsem docela ambiciózní, a tak jsem si zkraje roku říkala, že bych se ráda dostala do pětistovky. Samozřejmě vím, že to bude hodně těžké, takže se nechci žebříčkem moc stresovat. Chci hrát v klidu a uvidíme, co z toho vzejde,” říká čtvrtá juniorka světa, jejíž jméno zatím na seniorském žebříčku nefiguruje.

