Forejtek získal šestý český juniorský singlový titul na grandslamu a je pátým hráčem, který to dokázal. Na US Open uspěl v roce 2006 Dušan Lojda, Jiří Veselý slavil na Australian Open v roce 2011 a David Škoch ve Wimbledonu 1992. Dvakrát uspěl Ivan Lendl, juniorský šampion Roland Garros a Wimbledonu z roku 1978.

Osmnáctiletý Forejtek letos vybojoval už třetí juniorský grandslamový titul, přičemž předtím se dvakrát radoval ve čtyřhře. V lednu na Australian Open zvítězil s Daliborem Svrčinou a v červenci ve Wimbledonu s Jiřím Lehečkou.

"Je skvělé být grandslamovým vítězem. A získat po dvou deblových i singlovou trofej je neskutečné. Nabral jsem hodně zkušeností a je to velká motivace do budoucna," řekl Forejtek v angličtině na tiskové konferenci. Juniorskými šampiony na US Open v minulosti byli mimo jiné Brit Andy Murray či letošní semifinalista Bulhar Grigor Dimitrov. "Musím makat, abych se jim přiblížil," řekl Forejtek.

V prvním setu na dvorci Louise Armstronga si Forejtek i osmý nasazený Nava, který ve čtvrtfinále vyřadil Lehečku, drželi pevně servis. Tie-break ztratil Forejtek poměrem 4:7, ale prohraná sada mu dodala odhodlání. Ve druhém setu povolil soupeři jen devět fiftýnů a nadělil mu "kanára". Rychle vedl i ve třetí sadě, za stavu 2:3 odvrátil brejkbok a zápas dovedl po hodině a čtyřiatřiceti minutách do vítězného konce.

"Ze začátku jsem byl nervózní a možná proto příliš pasivní, ale on hrál moc dobře. Pomohl mi brejk v první hře druhé sady, od té doby jsem odehrál dva dobré sety. Jsem se svým výkonem spokojený. Bylo to dobré," pochvaloval si Forejtek.

Z New Yorku se nyní Forejtek přesune do Bosny a Hercegoviny, kde zažije premiéru v českém daviscupovém týmu. "Ještě se neví, kdo nastoupí, ale na svůj případný první start se moc těším. Uvidíme, jak mi to půjde," řekl tenista.